Kalkınma ve sosyal refah önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun tek haneli seviyelere indirmenin en önemli öncelikleri olduğunu belirtirken, "Fiyat artışları hedeflenen patikaya gerileyene kadar bütün araçlarımızı enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak şekilde kullanacağız" dedi. Deprem bölgesi için 584 milyar TL ödenek ayırdıklarını dile getiren Yılmaz, bugüne kadar 100 bin konut teslim ettiklerini, yılsonunda bu arkamın 200 bini bulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni sunarken, bütçenin "istikrar, icraat ve kalkınma bütçesi" olduğunu söyledi. Ekonomik kalkınma ve sosyal refahı öncelidekilerini dile getiren Yılmaz, "Bütçemiz yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, sosyal refahı artıran bir yaklaşıma sahiptir" dedi.2025 yılı Bütçe Teklifine ilişkin rakamsal detayları paylaşan Yılmaz, "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağı öngörmekteyiz. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşeceği bekleniyor" diye konuştu.AK Parti Hükümetleri döneminde mali disipline kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Bütçeyi faiz bütçesi olmaktan çıkararak hizmet bütçesi haline getirdik. 2002 yılında milli gelire oranla yüzde 14.3 olan faiz giderlerini oldukça düşük seviyelere indirdik. Nitekim, 2025 yılı bütçesinde faiz giderlerinin yüzde 3.2 seviyesinde olmasını öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, vergi gelirlerinin yüzde 46.5 oranında artarak 11 trilyon 139 milyar liraya ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.Eğitimi en öncelikli mesele olarak gördüklerini aktaran Yılmaz, "Eğitim bütçemizi 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükselttik. Böylece merkezi yönetim bütçesinden 2002'de yalnızca yüzde 9.4 seviyesinde pay alan eğitime 2025'de yüzde 14.8 oranı ile en büyük payı ayırdık" şeklinde konuştu.AK Parti hükümetleri döneminde en fazla önem verdikleri konuların başında sağlığın geldiğinin altını çizen Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 2025 yılında 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına kamu kaynaklarından ayrılan toplam tutar 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır" dedi.Sosyal yardım bütçesini, 2025 yılında 650.9 milyar liraya çıkardıklarını anlatan Yılmaz, bu tutarın bütçenin yüzde 4.4'üne denk geldiğini kaydetti. 2025'de tarıma ayrılan bütçeye ilişkin ise Cevdet Yılmaz, "Tarıma ayırdığımız kaynağı 705.6 milyar liraya çıkartıyoruz" diye konuştu. Yılmaz, reel sektöre 561 milyar lira ödenek ayırdıklarını sözlerine ekledi.2025 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve şehirlerin afetlere karşı dirençliliğinin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörüldüğü bilgisini veren Yılmaz, şöyle devam etti: "Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrasında hasar gören konut sayısı 676 bin 704 bin olarak tespit edilmiştir. Konut hak sahibi sayısı 400 bin 88'dir. Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından yıkılan binaların ivedilikle yapılabilmesi amacıyla 317.391 konutun ihalesi yapılmış ve inşaatlarına başlanmıştır. 100 binin üzerinde konut hak sahibine teslim edilmiştir. Yılsonuna kadar hak sahiplerine teslim edilen konut sayısının 200 bine ulaşması öngörülmektedir."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" olarak bilinen konunun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, 2023 yılı mart ayından itibaren yaklaşık 2,3 milyon kişiye bu kapsamda aylık bağlandığını kaydetti.