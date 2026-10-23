Kamuya girmek isteyenler için yeni fırsat: Başvurular 26 Ekim’de başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 26 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Müfettiş yardımcısı alımı için başvurular, 26 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.

Başvurular, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden kabul edilecek. Şahsen, posta yoluyla, dilekçeyle veya başka yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

YAZILI SINAV 19 ARALIK'TA ANKARA'DA

Giriş sınavının yazılı bölümü, 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı bina ve salon bilgileri, sınav saati ile diğer ayrıntılar, OGM'nin resmî internet sitesi ve Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin sınav sistemi üzerinden duyurulacak.

SÖZLÜ SINAVA KADRO SAYISININ 4 KATI ADAY ÇAĞRILACAK

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından, her sınav grubu için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak. En yüksek puandan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

Sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih ise daha sonra açıklanacak. Sınav sonuçları OGM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör