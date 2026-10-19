Kamuya girmek isteyenlere yeni fırsat! 3 kurum toplam 29 personel alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı yapacak. Üç kurum kapsamında toplam 29 kişilik kadro için alım gerçekleştirilecek. Başvuruların bir bölümü Kariyer Kapısı üzerinden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün işçi alımı başvuruları ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak.
KGK 13 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, genel alanda görevlendirilmek üzere 13 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı yapılacak.
Başvurular 2 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Giriş sınavının yazılı bölümü 21-22 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi kurumun resmî internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi de aynı adres üzerinden ilan edilecek.
Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek.
KIYI EMNİYETİ 9 DAİMİ İŞÇİ ALACAK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 9 personel istihdam edecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
İlanlar, İŞKUR'un Açık İş İlanları sayfasında yayımlanacak.
İŞKUR tarafından nihai listelerin kuruma ulaştırılmasının ardından sözlü sınav veya mülakatın yeri, tarihi ve saati ayrıca duyurulacak.
Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinde yayımlanacak. Listelerde yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 7 PERSONEL İSTİHDAM EDECEK
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 6 uzman ve 1 destek personeli olmak üzere toplam 7 personel alacak.
Başvurular 9 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılabilecek.
Kayseri'de yapılacak sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 15 Aralık'ta ajansın resmî internet sitesinden duyurulacak. Sınav tarihleri ise daha sonra açıklanacak.