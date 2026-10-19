Kamuya girmek isteyenlere yeni fırsat! 3 kurum toplam 29 personel alacak

KGK 13 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, genel alanda görevlendirilmek üzere 13 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı yapılacak.

Başvurular 2 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21-22 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi kurumun resmî internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi de aynı adres üzerinden ilan edilecek.

Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek.