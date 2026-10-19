Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kamuya girmek isteyenlere yeni fırsat! 3 kurum toplam 29 personel alacak
Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:42

Kamuya girmek isteyenlere yeni fırsat! 3 kurum toplam 29 personel alacak

Kamu Gözetimi Kurumu 13 uzman yardımcısı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 işçi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ise 6 uzman ve 1 destek personeli alacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Ekonomi
Kamuya girmek isteyenlere yeni fırsat! 3 kurum toplam 29 personel alacak
  • ABONE OL

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı yapacak. Üç kurum kapsamında toplam 29 kişilik kadro için alım gerçekleştirilecek. Başvuruların bir bölümü Kariyer Kapısı üzerinden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün işçi alımı başvuruları ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla alınacak.

KGK 13 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, genel alanda görevlendirilmek üzere 13 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Alım için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı yapılacak.

Başvurular 2 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21-22 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi kurumun resmî internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi de aynı adres üzerinden ilan edilecek.

Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek.

KIYI EMNİYETİ 9 DAİMİ İŞÇİ ALACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 9 personel istihdam edecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

İlanlar, İŞKUR'un Açık İş İlanları sayfasında yayımlanacak.

İŞKUR tarafından nihai listelerin kuruma ulaştırılmasının ardından sözlü sınav veya mülakatın yeri, tarihi ve saati ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinde yayımlanacak. Listelerde yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 7 PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 6 uzman ve 1 destek personeli olmak üzere toplam 7 personel alacak.

Başvurular 9 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılabilecek.

Kayseri'de yapılacak sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 15 Aralık'ta ajansın resmî internet sitesinden duyurulacak. Sınav tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#KARİYER KAPISI #İŞKUR #E DEVLET

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamuya girmek isteyenlere yeni fırsat! 3 kurum toplam 29 personel alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA