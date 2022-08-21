Kapasite arttırılıyor! Oruç Reis muhteşem dönüşe hazır

Bir yandan Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, diğer yandan sismik araştırmalarına devam ediyor. Sondaj ve araştırma çalışmalarının hızlanması amacıyla son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi filoya katılırken, eldeki diğer gemilerde de güçlendirme yapılıyor.