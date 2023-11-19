Karadeniz’e dev yüzer platform geliyor

Karadeniz'de
keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), şimdi de gazı denizin ortasında işlemek için 4 futbol sahası büyüklüğündeki bir platform gemisi satın aldı. Brezilya'dan satın alınan ve donanımlarının modernize edilmesi için Singapur'da bulunan gemi 2025'in haziran ayında Türkiye'ye getirilecek.
360 METRE GENİŞLİĞİNDE
Faz-2'nin hazırlıklarına başlayan TPAO, önemli bir hamle daha yaptı. Edinilen bilgilere göre; TPAO, Brezilya'dan bir yüzer üretim platformu satın aldı. Platform, Türkiye'nin doğalgaz üretimine dair ihtiyaçlarına göre revize edilmek üzere Singapur'a gönderildi. Söz konusu platform, 360 metre genişliğinde, diğer bir deyişle yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gaz, yine denizin ortasında işlenecek ve yeni boru hatlarıyla karaya taşınacak. Faz-1 kapsamında yapılacak 10 milyon metreküp üretimin ardından bu platformla üretim Faz-2 kapsamında 20 milyon metreküpe çıkmış olacak. Gemiye benzeyen platformun bir motoru olmayacak, gemilerle çekilerek Türkiye'ye getirilecek. Platform, sadece ham gazı denizde işlemekle kalmayacak. Platformda, üzerinde görev alacak teknik personelin yaşaması için de her türlü yaşam alanı bulunacak. Platform kullanılmaya başlanırken yurt dışından uzman ekipler getirilecek. Norveç'ten gelecek olan bu uzman ekipler, Türk ekiplere eğitim de verecek. Benzer bir platformun sıfırdan inşasının yaklaşık 5 yıla ihtiyaç duyulduğu, revize edilecek bir platformun maliyet bakımından da yeni bir platforma göre yaklaşık yüzde 60 daha avantajlı olduğu hesaplandı. Gerekli hesaplamaları yapan yetkililer, bu nedenle ikinci el olarak benzer bir platformun alınmasına ve revize edilmesine karar verdi.
'CUMHURİYET' ADI VERİLEBİLİR
Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre elden
geçirilen platformun
2025'in haziran
ayında Türkiye'ye
gelmesi bekleniyor.
Söz konusu platform
ile Türkiye, adını
dünya liginde önemli
bir yere yazdıracak.
ABD, Rusya, Brezilya,
Norveç ve Malezya'nın
ardından bu platforma
sahip 6'ncı ülke olacak.
Singapur'da hazırlanan
platforma Türk Bayrağı
çekildiği ve platformun
ay-yıldız ile bezendiği
de öğrenildi. Platforma
yönelik isim önerileri
de çoktan konuşulmaya
başladı.
Platforma,
Cumhuriyetin 100'üncü
yılı vesilesiyle
"Cumhuriyet"
adının verilebileceği
iddia ediliyor. İsim
konusunda son kararın
Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından
verileceği belirtiliyor.