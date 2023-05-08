KGF destekli krediye 5.500 başvuru

Emeklilikteyaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlananların kıdem yükünü hafifletmek için işverene verilen Hazine garantili düşük faizli kredi desteğine 5 bin 500 adet başvuru geldi. Kullanılan kredi tutarı 7.5 milyon lira, kefalet tutarı da 5.5 milyon lira oldu. Kıdem tazminatı kredisine başvuruların düşük olması emekli olanların çalışmaya devam ederek kıdemini içerde tutmasından kaynaklandı. EYT kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi başvuruları 24 Mart'ta başladı. Sağlanacak finansman desteğinin toplam hacmi 50 milyar lira olarak belirlendi. Hazine destekli pakete başvurular kamu ve özel bankalara yapılıyor. Emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak şekilde sağlanan finansman desteği KOBİ'lere 13.3 milyon lira, bunun dışındaki işletmelere 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor. Bu kredinin emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatı olarak ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, diğer firmalar için yüzde 70 uygulanırken, azami 6 ay ödemesiz dönem dâhil 36 ya vadeyle kullandırılıyor. Paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kâr payı oranı TLREF artı 300 baz puan uygulanıyor. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Bu çalışan sayısını aşan kredi kullanımı için ise faiz, kâr payı oranı banka tarafından belirleniyor. Söz konusu ödemeler kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor.İş Kanunu'na göre kıdem tazminatının peşin ödenmesi zorunluluğu bulunuyor, taksitli ödeme için çalışanın onayı gerekiyor. Aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması olanlar için kıdem tazminatında iki seçenek söz konusu. İşverenle karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak kıdem tazminatını alabilecekleri gibi istifa tarihinde kıdemi almayarak çalışmaya devam ederek işten ayrılırken talep edebilir.