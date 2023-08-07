Kıdem tazminatında hak kaybı olmaz

Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmaya devam ediyor. Emekli olup kıdemini almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işten ayrılsın ister çıkarılsın tazminatını son alınan brüt ücret üzerinden almaya hak kazanır. Emeklilik öncesi ve sonrası çalışılan süre birleştirilir. Destek primi ödeyerek, aylığını kestirmeden çalışmaya devam eden kıdem tazminatı talep edemiyor. Ancak destek primi ödemek yerine emekli aylığını kestirip çalışmaya devam ederse istediği zaman işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanan ya da daha önce emekli olup çalışanların ücret, izin, çalışma koşulları, kıdem tazminatına ilişkin sorularının yanıtları şöyle:Kıdem tazminatını almadan çalışmaya devam edenler için ister işveren işe son versin ister kendiniz istifa edin emeklilikten önce ve sonraki toplam çalışma süresi birleştirilecek. İşten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücretiniz esas alınacak. İşten ayrılırken brüt ücretiniz 30 bin lira olduysa bu tutar esas alınacak. Bu tarihte 20 yıllık çalışma süresini doldurduysanız 600 bin liraya yakın tazminata hak kazanacaksınız.Kıdem tazminatını sıfırlatan, başka işyerinde çalışmaya devam edenler yeniden kıdem tazminatı alamıyor. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında bağlanan emekli aylığından feragat edip kestirerek normal çalışmaya geçmek mümkün. Ancak bu durumda çalışmaya devam edenler kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak en düşük emekli aylığının 7.500 lira olduğu ve her yıl arttığı düşünüldüğünde emekli aylığından feragat etmek mantıklı görünmüyor.İşçinin emekliliğe hak kazanması fesih hakkı veren nedenler arasında yer almıyor. Emeklilik nedeniyle iş akdini sonlandırma çalışana ait bir hak olup, İş Kanunu'na tabi olarak çalışan hiç kimse zorla emekliliğe sevk edilemez. Dolayısıyla işveren işçinin emekliliğe hak kazandığını gerekçe göstererek iş akdini feshedemez. EYT'li olduğu için işten çıkarılan çalışan iş mahkemesine dava açabilir.Toplu iş sözleşmesinde emekliliğe hak kazananların iş sözleşmesinin feshedilebileceğine ilişkin bir hüküm varsa işten çıkarabilir. İşverenin uygulamayı tüm işçiler için yapmadığı tespit edilirse mahkeme çalışanın işe iadesi yönünde karar veriyor. Bu kapsamda olup emeklilik nedeniyle kendi isteğiyle ayrılıp yeniden dönmek isteyenleri işe almak zorunda değil.Yüksek yargı kararlarına göre çalışanlar tüm çalışma dönemine ait kıdem tazminatını alabilir. Beş yıllık zaman aşımı süresi de işçinin emeklilik nedeniyle sigorta çıkışının yapıldığı tarihten itibaren değil, işten tamamen ayrıldığı tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Sağlık sorunu nedeniyle işi bırakmanız halinde 20 yıllık tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz.İş Kanunu kapsamında emekli olup çalışanların mevcut işçilerden bir farkı bulunmuyor. Emekli aylığını alıp destek primi yatıranların kıdem tazminatı gibi izinleri, ihbar ve kıdemi gibi tüm hakları korunuyor.