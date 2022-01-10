Kimlik kartlarında yeni dönem! Bugün 50 ilde başladı

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.