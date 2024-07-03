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Giriş Tarihi: 3.7.2024 10:11 Son Güncelleme: 3.7.2024 10:19

Kira artış oranı Temmuz 2024 verisi belli oldu! İşte TÜİK Haziran enflasyon rakamlarıyla kira artış zam oranı hesaplama yöntemi

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Temmuz 2024 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verisi sonrası Temmuz 2024 kira artış zam oranı ile kira hesaplama...

METE DİRİCE METE DİRİCE
Kira artış oranı Temmuz 2024 verisi belli oldu! İşte TÜİK Haziran enflasyon rakamlarıyla kira artış zam oranı hesaplama yöntemi

Son dakika haberleri: Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz 2024 için yüzde 65,07 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...

TEMMUZ 2024 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 65,07 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Temmuz 2024 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Temmuz 2024 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

TEMMUZ 2024 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 65,07

Temmuz 2024 Kira Artış Tutarı: 9760,5

Temmuz 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 24.760,5

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 9.760,5 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 24.760,5 TL olarak gerçekleşecek.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık 71,60, aylık ise 1,64 gerçekleşti.

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Kira artış oranı Temmuz 2024 verisi belli oldu! İşte TÜİK Haziran enflasyon rakamlarıyla kira artış zam oranı hesaplama yöntemi
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