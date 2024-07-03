Kira artış oranı Temmuz 2024 verisi belli oldu! İşte TÜİK Haziran enflasyon rakamlarıyla kira artış zam oranı hesaplama yöntemi

Son dakika haberleri: Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz 2024 için yüzde 65,07 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...