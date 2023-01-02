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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Kira gelirinde beyan sınırı 9.500 lira

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Kira gelirinde beyan sınırı 9.500 lira
Konut ve iş yeri kira geliri elde eden 2 milyonun üzerinde vatandaş 2022'de elde ettiği kira gelirleri için beyanname verecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. 2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 bin lira olacak. Emekliler 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisi ödemeyecek. İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. Değer artış kazancındaki 25 bin liralık istisna tutarı da 55 bin lira oldu. Sahip olduğu evi 5 yıldan önce satanların elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor. 1 Ocak- 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için martın birinci gününden son günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına, beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

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Kira gelirinde beyan sınırı 9.500 lira
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