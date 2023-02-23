Kira yardımı 3 bin TL

Depremlerin ardından bölgede yaşamı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Konutu orta ve az hasarlı olana da başvuru şartı olmadan, acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 10 bin liralık nakdi ödeme yapılacak. Ev sahipleri için 5 bin lira olan kira yardımı kiracılar için 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılırken ödemelerde ikamet esas alınıyor. Nakdi yardımlar hane başına olup ev sahibi ve kiracının hesaplarına ayrı ayrı yatırılıyor. Hayatını kaybedenlerin aile yakınlarına yapılacak 100 bin liralık nakdi yardım başvuruları da il valiliklerince alınacak. Afet bölgesine yönelik deprem yardımlarına ilişkin merak edilenlerin yanıtları şöyle:Kendiimkânıyla ayrılanlar gittiği ilde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak bir defaya mahsus taşınma, bir yıllık da kira yardımı talep edebilirler. Ev sahipleri için 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı yapılacak. İşlemler e-Delet barınma desteği sayfasından gerçekleştirilebilir.Hasargören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgâh doğrulamasıyla belirlenenlere barınma desteği sağlanıyor. Faturalar ya da kira kontratı ile kaymakamlık, valiliklere başvurarak ikamet doğrulatılabilir. İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğinde yapılacak incelemelerin ardından acil destek yardımı, taşınma ve kira yardımı yapılır.Taşınmayardımı konutu yıkık, acil yıkılacak, ağır ya da orta hasarlı olarak tespit edilen afetzelere yapılıyor. Az hasarlı, içinde yaşanabilecek konutlar için taşınma yardımı yapılmıyor. Kira yardımı için de aynı durum söz konusu. Konutu hasarlı olup konteyner isteyenler de taşınma yardımı alabiliyor ancak kira yardımından yararlanamıyor.Acildestek yardımı konutu yıkılan, ağır, orta hasarlı olanlarla sınırlı olmayıp az hasarlı olsa da 10 bin liralık ödeme yapılıyor. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler Ziraat Bankası şubelerine yatırılıyor. Bu destek doğrudan sizin Ziraat Bankası'ndaki hesabınıza, hesabınız yoksa da kimlik numaranızla banka şubesinden alabilirsiniz. Ev sahibinin hesabına yatırılması söz konusu değil. Ev sahibine fiilen yaşadığı dairesi için ödeme yapılır. Ödemesi bankaya yatırılanlara SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilir.Konut paket sigortası depremde zarar gören konutla birlikte eşyaların zararını da karşılar. Krediyle alınan konutlar için yapılan poliçelerde deprem teminatı da bulunuyor. Konutu yıkılanlara DASK poliçede yazan teminat tutarı üzerinden ödeme yapacak. Depremde otomobili, minibüsü zarar görenlerin yaptırdığı kaskoda "doğal afet" maddesi varsa zararları karşılanacak.Sadecefiilen ikamet edilen ve hasarlı olduğu belirlenen konut için barınma desteği yapılır. Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgâh doğrulamasıyla belirlenenlere barınma desteği sağlanır.Depremde hayatını kaybedenlerin aile yakınlarına 100 bin liralık nakdi yardım ödemesi için başvurular il valiliklerince alınacak.Depreminardından haciz işlemleri, icra takipleri durduruldu. Hesapta haciz olsa bile devlet tarafından yatırılan 10 bin liralık devlet yardımlarına bir etkisi olmayacak.