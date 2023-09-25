KKM’de asgari faiz zorunluluğu kalktı

Türk Lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla son iki ayda bir dizi adım atan Merkez Bankası, dün de önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Türk Lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM'ye verilen faiz cazip olmayacak.Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak. Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.TCMB, Türk lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı. Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2.5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti. Eylül ayının ortasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmişti. Geçen gelen düzenlemeyle ise kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.MERKEZ Bankası'nın düzenlemeleri kur korumalı mevduat hesaplarında ilk kez 4 hafta art arda düşüşe neden oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3.31 trilyon TL oldu. Dolar cinsi karşılığı ise 123 milyar doların altına geldi. KKM bir ayda 101.4 milyar TL azaldı.KUR farkının banka veya TCMB tarafından ödenip ödenmeyeceğini kur artış oranı belirleyecek. Politika faizinin yüzde 30, 3 aylığının da yüzde 7.5 olduğu dikkate alınırsa, bir banka eğer yıllıkta yüzde 20, 3 aylıkta ise yüzde 5 faiz veriyorsa, bu dönemde kur yüzde 7.5'den daha az artarsa farkı mudiye banka verecek. Kur artışı yüzde 7.5'i geçerse, politika faizine kadar olan kısmını banka, üzerindeki kısmını ise TCMB ödeyecek