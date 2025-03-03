KOBİ’lere teşvik yağmuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) teşvik yağmuruna tutacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) üç yeni programla işletmelere milyarlarca lira aktaracak. Peki, Kapasite Geliştirme Destek Programı, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programlarının detayları neler? Hangi imkânlar sunulacak? Kimler, nasıl faydalanacak? Detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...2024'te uygulamaya konulan Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın ilk dönemi için başvurular 28 Şubat tarihine kadar alındı. 2025 yılı içerisinde toplam 3 dönem için başvuru alınması planlanıyor. Program kapsamında yatırıma dönecek yıllık 20 milyar TL'lik kredi hacminin oluşturulması öngörülüyor. İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon TL olarak belirlendi. Kullanacak kredinin faiz/ kâr payı giderine geri ödemesiz şekilde destek sağlanacak.Kapasite Geliştirme Destek Programı ile işletmelerin ölçek büyütme yatırımları desteklenerek, üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçları karşılanacak. Programdan imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler faydalanacak.İşletmelerin Kapasite Geliştirme Destek Programı'ndan faydalanabilmeleri için işletmenin, limited veya anonim şirket statüsünde olması, küçük veya orta ölçekli olması, hızlı büyüyen olması gerekiyor. İmalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin Sanayi Sicil Belgesi'ne sahip olması ve başvuru öncesi YODA yaptırmış olması koşulu aranıyor. Ayrıca KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge/ Ür-Ge/yenilik projeleri başarılı olarak tamamlanmış işletmeler, Ar-Ge merkezi olan işletmeler, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip işletmeler bu programdan faydalanabilecek. Program için geçen hafta itibarıyla 1.700 başvuru yapıldı.Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın başvuruları ise sürekli açık tutuluyor. Program kapsamında yatırıma dönecek yıllık 2 milyar TL'lik kredi hacmi oluşturulması planlanıyor. İşletme başına kredi üst limit 50 milyon TL olacak. Program kapsamında, KOBİ'ler tarafından kullanılacak 36 ay vadeli kredilerde geri ödemesiz faiz/kâr payı desteği sunulacak. Uluslararası arenada KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacak Program kapsamında; personel giderleri, makine ve teçhizat yatırımları, yazılım giderleri, eğitim, danışmanlık, test ve analiz hizmetleri, tasarım ve pazarlama faaliyetleri yer alıyor.İşletmelerin Küresel Rekabetçilik Destek Programı'ndan faydalanabilmeleri için; KOSGEB veri tabanında kayıtlı, hızlı büyüyen, orta-yüksek veya yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletme olması gerekiyor. Ayrıca ihracatını her yıl artıran, Ar-Ge yatırımlarını yükselten işletmeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncelikli ürün listesinde çalışan firmalar da bu destekten faydalanabiliyor. Program için şimdiye kadar 10 başvuru alındı.İstihdamı Koruma Destek Programı için 31 Ocak-31 Mart 2025 tarihleri arasında başvurular alınıyor. İstihdam koruma şartını sağlayan işletmeler için çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlanacak. Destek, işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaşarak mali yüklerini hafifletecek şekilde uygulanacak. İşletme başına sağlanacak maksimum destek tutarı 7 milyon 470 bin TL. Performans desteği geri ödemesiz olacak. Bu destekten istifade edebilmeleri için işletmelerin 2024 yılının son üç ayındaki aylık istihdam ortalamasını 2025'te de korumaları gerekiyor. İş gücünü koruyacak bu programdan; tekstil, giyim, deri ve ilgili ürünler imalatı ile mobilya İmalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler faydalanacak.İş gücünü koruyacak bu programdan tekstil, giyim, deri ve ilgili ürünler imalatı ile mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler faydalanacak. Ayrıca işletmelerin 2024 yılının son üç ayındaki aylık istihdam ortalamasını korumaları zorunlu. Şu ana kadar 10.000 başvuru oldu.KOSGEB kurulduğu 1990'dan 2002'ye kadar 4.071 işletmeye 14.516.857 TL (deflatörlü 1.779.457.349 TL) destek sağladı. 2003'ten Ocak 2025'e kadar ise 1 milyon 350 bin 676 işletmeye 53 milyar 206 milyon TL (deflatörlü 267.5 milyar TL) destek ödemesi gerçekleşti.