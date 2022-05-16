Konut piyasası mercek altında: 65 bin kişi tespit ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Fiyat değişimlerini yakından izlediklerini, fiyat artışı yapan 65 bin kişi saptadıklarını ve fırsatçılığına izin vermeyeceklerini söyleyen Nebati, toplantıda fiyat artışı yapan yaklaşık 65 bin kişi tespit ettiklerini ve kişilerin yüzde 10-30 arasında fiyat yükselmesine sebep olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, "Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Herkesin meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz" ifadelerini kullandı. Nebati daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.TOPLANTI çıkışı açıklama yapan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu belirterek, "Erişilebilir konut için erişilebilir arsa olması gerekiyor. Bu konuda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük" dedi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas ise şu anda konut fiyatlarının maliyetlerin gerisinden geldiğini kaydederek, "Hedefimiz hep birlikte beklenti bozukluğu sebebiyle aşırı artan enflasyonun önüne geçmek" diye konuştu. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da "Fiyat artışlarındaki ana etken arsa ve emtia fiyatlarındaki artış. Ben emtia fiyatlarının daha fazla artmayacağını düşünüyor ve konut fiyatlarının buralarda kalacağını değerlendiriyorum" dedi.HAZİNEve Maliye Bakanlığı konut fiyatlarında fahiş artışla ilgili inceleme yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki vergi dairesi başkanları, emlakçı odaları ve komiteleriyle işbirliği yaparak saha çalışması başlattı. Fahiş fiyat artışı yapan bireyseller de dâhil 65 bin kişi tespit edildi.İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3.500 harç işleminin iptal edildiğine dikkat çekerek, "Tüketici kanunlarına alım-satım konusunda koruyucu hükümler konulmalı. Bu hâkim durumu kötüye kullanmak, fırsatçılıktır. Hukukçular bir araya gelip bunun adını koymalı, yasal düzenleme yapılmalı. Vatandaşın mülküne kimse müdahale edemez. Evim beş milyon lira dediğinde kimse bir şey diyemez. Ancak sabah 1.5 milyon olan daireyi öğlen 2 milyon liraya çıkarmak ahlaki değil. Faizlerin düşürüldüğü sabah bu tabloyla karşılaştık. Aynı gün yüzlerce emlakçı arkadaşımız aradı. Tapudayken 300-500 bin lira fazla isteyen, imza atmayan satıcılarla karşılaşıldı. Harç yatırılmış, tapuda imzaya gidilmiyor, işlemler iptal ediyor. Alıcı mağdur oluyor. Ekonomiyi baltalamaya kimsenin hakkı yok. Biz de oda olarak vergi daireleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu bilgilendireceğiz. Fahiş fiyat artışına gidenleri portföyümüze almayacağız" dedi.Emlakçı odaları, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, satış sözleşmesi yapıldıktan sonra vazgeçilemeyeceği yönünde şerh konulması yönünde düzenlemeye gidilmesini talep etti. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, "Vergi dairesiyle işbirliğiyle yapıyoruz. Fahiş fiyata giden müteahhitleri, ev sahiplerini tespit ediyoruz. Müteahhit 1.5 ay önce 1 milyon daireyi 3 milyon liraya çıkardıysa bunun vergilendirme tarafına da bakılacak" dedi. Akçam, Ankara'da tapu dairelerinde de ciddi caymalar olduğunu ifade ederek, "Gayrimenkul danışmanlarının satışları sözleşme yapıyor, tapuda bozuluyor. Resmi emlak danışmanları sözleşme yaptıktan sonra 'vazgeçilmeyecek' diye şerh konursa yükselişin önüne geçilebilir" dedi.