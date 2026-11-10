Kredi kartı ve banka kredisi olanlar dikkat! Yeni bilgiler artık e-Devlet’te görülebilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek ve tüzel kişilere sunulan Risk Merkezi Raporu güncellendi. Yapılan düzenlemeyle rapora iki yeni bilgi başlığı eklendi.
RİSK MERKEZİ RAPORU'NA İKİ YENİ BAŞLIK EKLENDİ
üncelleme kapsamında bireysel müşteriler, başvurdukları kredinin hangi kanal üzerinden gerçekleştirildiğini raporlarında görüntüleyebilecek. Böylece kredi başvurusunun şube, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapıldığı bilgisine ulaşılabilecek.
10746 SAYILI KURUL KARARINI AŞAN KREDİ BİLGİLERİ DE EKLENDİ
Rapora eklenen ikinci yeni başlık ise "Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri" oldu.
Bu kapsamda gerçek kişilerin ticari işletmeleri ile tüzel kişilere ait bilgiler, banka adı ve belgenin eksik olduğu döneme ilişkin verilerle birlikte Risk Merkezi Raporu'nda yer alacak.
RİSK MERKEZİ RAPORU'NA NASIL ULAŞILIR?
Vatandaşlar ve tüzel kişiler, Risk Merkezi Raporu'na farklı dijital kanallar üzerinden erişebiliyor.
Rapora ulaşmak isteyenler TBB'nin riskmerkezi.org internet sitesi, e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapabiliyor.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu'nda yapılan geliştirmelere ilişkin kamuoyu duyurusu yayımlandı. Okumak için: https://t.co/DgcrA3kuYM https://t.co/6YNzYTSrE2— Türkiye Bankalar Birliği (@BankalarBirligi) November 9, 2026