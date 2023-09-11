Kredi kartıyla 7 ayda 3.5 trilyonluk işlem

Avrupa'nın en hızlı büyüyen kredi kartı pazarı olan Türkiye'de, nakit kullanım alışkanlığının azalması, bankaların ürün ve hizmetleri sürekli geliştirmesi ile son dönemde artan enflasyon, özellikle son 2 yılda hacimleri ciddi bir biçimde büyüttü. Bankalararası Kart Merkezi'nin verine göre, bu yılın ilk 7 ayında kredi kartı ile yapılan işlem adeti, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 25'e yakın artarak 4.7 milyara ulaştı.Alışveriş işlemi sayısı yüzde 24 artarak 4 milyar 559 milyona çıkarken, nakit çekim işlemleri ise yüzde 31'lik büyüme ile 134.7 milyon adete çıktı. Bu yılın ilk 7 ayında kredi kartıyla günde ortalama 22 milyon 144 bin adet işlem gerçekleşti. Saat başına ortalama 922 bin 677 işlem yapılırken, dakikada 15 bin 378, her saniye ise 256 işlem gerçekleştirildi.Yerli kartların yurtiçi kullanımına ilişkin istatistiklere göre, yılın ilk 7 ayında gerçekleşen işlem tutarı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 130 artarak 3 trilyon 474 milyar liraya çıktı. Bu yılın ilk ayında alışveriş işlemlerinin tutarı yüzde 123 artarak 3 trilyon 52 milyar liraya, nakit çekim işlemlerinin tutarı ise yüzde 198 artarak 422.2 milyar liraya çıktı. İlk 7 ayda günde ortalama 16 milyar 388 milyon liralık işlem yapıldı. Saat başına ortalama 682.8 milyon liralık işlem gerçekleşirken, dakikada 11 milyon 381 bin TL, saniyede ise 190 bin liralık işlem yapıldı.Kredi kartı kullanımı özellikle 2020 sonrasında hız kazandı. 2022'de toplam 1 trilyon 35 milyar liralık işlem yapılırken, bu rakam 2021'de 1 trilyon 522 milyar liraya, 2022'de ise 3.2 trilyon liraya ulaştı. Bu yılın ilk 7 ayında 3 trilyon 474 milyar lira ile 2022'nin tamamı aşılırken, yıl sonunda rakamın 5.5-6 trilyon lira aralığına ulaşması bekleniyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, tüketicilerin kredi kartı borcu 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 1 trilyon 245 milyar TL oldu. Taksitli kredi kartı borçları yüzde 152 artarak 557.1 milyar liraya, taksitsiz kart borçları ise yüzde 168 artarak 688.8 milyar liraya ulaştı.Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 109.8 milyon, banka kartı sayısı 181.1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 81 milyon adet oldu. 2022 yılının temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19'luk, banka kartı adedinde yüzde 14'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 371.9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.