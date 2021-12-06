Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Dünyaca ünlü Bitget borsası...
Giriş Tarihi: 6.12.2021 10:14

Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Dünyaca ünlü Bitget borsası...

Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Dünyaca ünlü Bitget borsası...

Dünyaca bilinen kripto para borsası Bitget'in faaliyetleri Singapur'da durduruldu. Bitget'in destek verdiği Army Coin'in ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşadığı sorun nedeniyle işlemlerinin askıya alındığı belirtiliyor.

Singapur, dijital para Army Coin'e destek veren kripto para borsası Bitget'in faaliyetlerini, Army Coin ismi konusunda Güney Koreli müzik grubu BTS ile yaşandığı anlaşmazlık nedeniyle durdurdu.

Financial Times'ın haberine göre Juventus'un sponsorları arasında olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finansal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde reklam yapıyordu. Ancak BTB grubu bu kripto paranın kendileri ile ilişkisi olmadığını ve bu kripto paraya karşı hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladılar.

SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

Singapur'un Bitget'in faaliyetlerini askıya almasından sonra şirket, Singapur Para Otoritesi'nin logosunu internet sitesinden çıkardı ve Singapurlu yatırımcıların uygulamasına ve internet sitesine erişimlerini engelledi

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Dünyaca ünlü Bitget borsası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA