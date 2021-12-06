Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Dünyaca ünlü Bitget borsası...

Financial Times'ın haberine göre Juventus'un sponsorları arasında olan Bitget, Army Coin'in BTS üyelerine ömür boyu finansal destek sağlamanın yolu olduğu yönünde reklam yapıyordu. Ancak BTB grubu bu kripto paranın kendileri ile ilişkisi olmadığını ve bu kripto paraya karşı hukuki haklarını koruyacaklarını açıkladılar.