Kritik eşik 11 bin TL

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam mesaisi dün başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yapılacak ara zam için; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, taraflar güncel ekonomik verileri görüştü. Masada rakam olmadığı için komisyon yeniden toplanacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen TİSK heyeti katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Makine ve Kimya Endüstrisi'ne ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamada şehit olan işçilerin cenaze törenine katıldığını belirten Solak, şunları ifade etti: "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz."Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı ikinci toplantıda netleştirmesi bekleniyor. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Asgari ücretin yüzde 30-35 aralığında bir zamla net 11 bin- 12 bin TL bandında olabileceği belirtiliyor. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı. İşveren tarafını temsil eden TİSK'in Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır" demişti.Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan artış, iki toplantılık bir süreçle karara bağlanmıştı. Bu yıl da hızlı bir süreçle ara zammın netleşmesi bekleniyorOcak 2021'de brüt 3 bin 577 lira net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'de brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. Temmuz 2022'de asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 50 liraya çıktı. Ocak 2022'de ise temmuz ayına göre yüzde 54.66'lık artışla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira oldu.