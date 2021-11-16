Kriz lobisine inat Türkiye’ye müthiş yatırım: Finans devinden Türkiye’ye güven

MUHTEŞEM BİR FIRSAT

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır" dedi. BBVA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin BBVA için, kısa vadeli zorluklara rağmen, uzun vadede ekonomik büyüme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi bakımından ve yaş ortalaması 32 olan 84 milyon nüfusu ile değerli bir pazar konumunda bulunduğu belirtildi.

BANKA HİSSELERİ 8 YILIN YÜKSELİŞ REKORUNU KIRDI

BBVA'NIN Garanti Bankası'ndaki gönüllü pay alım teklifi, emsallerine göre ucuz fiyattan işlem gören banka hisselerinde doping etkisi yarattı. Borsa İstanbul banka hisselerine gelen alımlarla yüzde 4'ten fazla yükselerek 1.710 puanla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 9.77 ile 19 Eylül 2013'ten bu yana en yüksek günlük artışa imza attı. Bankaların cuma günü 172 milyar lira olan piyasa değerleri dün, 192 milyar liraya yükseldi.