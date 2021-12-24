Kur düştü, fırsatçılar hala bekliyor

MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, yaşanan fiyat artışlarının sektörü sıkıntıya soktuğunu belirterek fiyat artışına dur denmesi gerektiğini dile getirdi. Kahraman, "Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ın piyasaları rahatlatan açıklamalarından sonra kurlardaki sert düşüş devam ediyor. İnşaat sektörü olarak dövizin düşmesinden memnuniyet duyuyoruz. İnşaat malzemelerindeki aşırı artış ve fahiş fiyatlar maalesef devam etmektedir, kurlarda sert düşüş yaşanmasına rağmen zamlar devam ediyor" diye konuştu



ÇARKLAR DÖNSÜN



Türkiye'nin inşaat malzemelerinde tedarikçi konumunda olmasına rağmen zamların devam ettiğini kaydeden İsmail Kahraman, "Üreticiler, girdi maliyetleri, tedarik zincirinin kırılması enerji maliyetleri gibi mazeretlerin arkasına sığınarak zamlara devam ediyorlar. Rekabet kurumunun kesmiş olduğu cezalar maalesef ödül gibi kalıyor, tüm ülke kurların düşmesiyle fiyatların geri çekileceğini beklerken bir alçı firması zam yapıyor. Bu zamları anlamak mümkün değil, serbest piyasadan vazgeçmeyelim ancak etkin bir denetim mekanizması geliştirmek zorundayız. Dünyadaki salgından sonra artan ihracatımızı destekliyoruz, iç piyasaya pozitif ayrımcılık yapılmasını öneriyoruz. Fiyatlar revize edilirse sektörün çarkları da tekrar dönmeye başlar" dedi.





FIRSATÇILAR DENETLENSİN



MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi, bu konuların araştırılması gerekliliğine dikkat çekti. Kahraman, şöyle devam etti: "Ülkemizde kaç tane alçı fabrikası var? cam fabrikası var ? Çimento fabrikası var? Kaç seramik fabrikası var? Sunta mdf fabrikası var? Tekelleşme riski ve stokçuluk var mıdır? Fırsatçılık var mıdır? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Etkin bir denetim sistemi ile bu konuların araştırılması gerekmektedir. Bahse konu olan üreticilerimiz ülkemizin çok önemli kazanımlarıdır. Yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. İşini düzgün yapan tüm üreticilerimiz ülkemizin göz bebeğidir. Ticaret bakanımız sayın Mehmet Muş'a fiyat farklılıklarını gösteren bir dosya vermiştik. Aynı şekilde çevre ve şehircilik bakanımız sayın Murat Kurum'a da konu aktarılmıştı. Bu konuların da takipçisiyiz"

RİSKLİ YAPI STOĞUMUZ YÜZDE 70, DÖNÜŞÜM ŞART



Kentsel dönüşüm konusunun da önemini koruduğunu ifade eden MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, "Ülkemiz deprem kuşağında ve yüzde 60-70 civarında dönüşmesi gereken yapı stoğumuz var. İvedilikle dönüşümün yapılması gerekiyor. Son dönemlerde maliyet yapmakta zorlanan müteahhitler ve binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Kurlardaki düşüş ile birlikte malzeme fiyatlarının revize edileceğini düşünüyoruz. İnşaat demirindeki aşağı yönlü düşüş diğer malzemelere de yansıması ile sektör tekrar harekete geçecek ve projeler hayata geçirilecektir. Ekonomideki istikrar ve güven ortamı ile vatandaşlarımız güvenli konutlara sahip olacaktır. İstihdama katkısı ve ekonomin lokomotifi olan inşaat sektörünün sekteye uğraması kimseye fayda sağlamayacaktır" diye konuştu.

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