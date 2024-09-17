Latin Amerika ve Karayipler’e Ticarette 15 kat artış

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesiyle yürüttüğü ortaklık ve açılım politikaları her alanda olumlu etkilerini hissettirirken 2000 yılında yaklaşık 920 milyon dolar olan ticaret hacmi de 15 katına yükselerek geçen yıl sonu itibarıyla 14.2 milyar doları buldu. 1998'de ilan edilen ve 2006'da güncellenerek hız verilen "Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı", özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerin, turizm ve tanıtma faaliyetlerinin, güvenlik ve savunma sanayisi alanında işbirliklerinin geliştirilmesini sağladı.Türkiye'nin Arjantin, Panama, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela ile ilişkilerinde yaşanan pozitif ilerleme ticarette de etkisini gösterdi. LAK bölgesiyle ticaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge turları, ticaret heyeti ziyaretleri ve serbest ticaret anlaşmaları (STA) ile her geçen yıl arttı. Son dönemde Kovid-19 salgını yaşanmasına karşın bölgeyle ekonomik ilişkilerdeki gelişme dikkati çekti. Türkiye, gelecek dönemde de bölgeyle yakın işbirliğini sürdürecek. 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre, bölge ülkeleriyle mevcut ticaret anlaşmaları derinleştirilecek, yeni ticaret anlaşmaları müzakere edilecek.