Lüks otelde iftar fiyatı dudak uçuklattı: Kişi başı 3.500 lira

Yarın başlayacak olan Ramazan öncesi restoran ve otellerin iftar fiyatları dudak uçuklattı. Kira, enerji, asgari ücret ve gıda fiyatlarındaki artışın yansıdığı görülen iftar menülerinde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı. Küçük esnaf lokantalarında çorba, ana yemek, içecek ve tatlıdan oluşan menüler ortalama 200 TL'den başlıyor. İftar için ağırlıklı olarak tercih edilen, çorba, tatlı ve ana yemeğin yanı sıra zeytinyağlı ve ara sıcakların ikram edildiği kebap restoranlarında fiyatlar kişi başı 600 ila 1.000 TL arasında değişiyor. 5 yıldızlı otellerde ise açık büfe ve set olarak iftar menüleri şekillenirken, fiyatlar ortalama 900 ila 1.500 TL arasında. Bu fiyat boğaz hattı otellerde ise 3.500 TL'ye kadar çıkıyor. İftar için en çok tercih edilen restoranlarda fiyatların ortalama 1.000 TL olduğunu aktaran sektör temsilcileri, dört kişilik bir ailenin dışarıda bir iftar yemeğine ortalama 4 bin TL ayırması gerektiğini söylüyor.Ramazan ayına bir ay kala kurumsal rezervasyonlarda hareketliliğin başladığını belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Bu yıl önceki senelere göre özellikle kurumsal rezervasyonlarda yüzde 50-60 düşüş var. Bundaki en büyük etken fiyatlardaki artış. Bir de bazı şirketler bu yıl bütçelerini deprem bölgesine ayırdı" diyor.Ramazandan kısa bir süre sonra yapılacak olan seçimler otel ve restoranlara can suyu olacak. Sektör oyuncuları, milletvekili adaylarının bölgesindeki seçim çalışmaları nedeniyle restoran ve otellerde küçük gruplar halinde bireysel iftarlar düzenleyeceğini belirterek, şunları anlatıyor: "Siyasiler seçim çalışmalarını iftar ve sahur sofralarında yapacak. 20-30 kişilik küçük gruplar halinde iftarlara gelenler olur. Bu da sektöre hareketlilik katacaktır."Pandemiöncesinde güçlübir talebin oluştuğurestoranlardakisahur hareketliliğipandemiyle birliktedurmuştu. Bu yılözellikle cuma vecumartesi akşamlarıyeniden bir hareketbeklediklerini belirtenTURES BaşkanıBingöl, "Serpmekahvaltı usulü olansahur menüleri kişibaşı 300 ila 450 TLarasında değişiyor.İftara göre sahurfiyatları daha uygun.O nedenle sahura ilgiartacaktır" dedi.Hiltonİstanbul Kozyatağı'nın Genel Müdürü Burak Ektiren, kurumsal iftar taleplerinin geçen yıla göre düştüğünü belirterek, "Otellere genellikle 500-600 kişilik rezervasyonlar olurdu. Bu yıl bu sayı 80-100 kişilik gruplar halinde geliyor" dedi. Pandemi öncesinde çok yoğun iftar programları yapıldığına dikkat çeken Ektiren, "Pandemide bu durdu. Geçen yıl pandemi öncesi rakamlar yakalanmamıştı. Bu yıl da afet nedeniyle rezervasyonlar düşük seyredecek" diye konuştu.