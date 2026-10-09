Lüks otomobil devinin satışları geriledi! Sadece ikonik modeli sattı

Porsche'nin küresel araç teslimatları, 2026'nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 178 bin 532'ye geriledi. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki teslimat sayısı 212 bin 509 olarak kaydedilmişti. Alman üretici, özellikle Çin ve ABD'deki talep düşüşünden olumsuz etkilendi.

ÇİN'DE TESLİMATLAR YÜZDE 33 GERİLEDİ

Porsche, yılın ilk 9 ayında en sert satış kaybını Çin pazarında yaşadı. Şirketin Çin'deki araç teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşerek 21 bin 493'e indi.

Şirketin açıklamasında, "Çin'de pazar ortamızorlu olmaya devam ediyor. Bu nedenle Porsche, markanın uzun vadeli gelişimini kısa vadeli hacim hedeflerine tercih ederek Çin'de değer odaklı satış yönetimine odaklanmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Porsche'nin küresel satışlarında Çin'in payı da geriledi. 2020 yılında küresel satışlarının yüzde 35'ini Çin'de gerçekleştiren markanın bu pazardaki payı yüzde 12'ye düştü. Sermaye Piyasaları Günü'nde yapılan projeksiyonlara göre, Çin'in Porsche satışlarındaki payının orta vadede yüzde 10'un altına inmesi bekleniyor.

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA'DA DA KAYIP VAR

ABD'nin gümrük vergilerini artırmasının olumsuz etkilerinin hissedildiği Kuzey Amerika pazarında Porsche'nin araç teslimatları, ocak-eylül döneminde yüzde 13 azalarak 56 bin 88'e geriledi.

Avrupa pazarında da düşüş görüldü. Şirketin Almanya'daki teslimatları yüzde 7 azalarak 20 bin 954'e inerken, Almanya hariç Avrupa pazarındaki teslimatları yüzde 11 düşüşle 44 bin 949 oldu.

PORSCHE 911 SATIŞLARI ARTIRDI

Porsche'nin tüm modellerinde düşüş yaşanmazken markanın ikonik spor otomobili 911, satış performansıyla öne çıktı. Modelin iki kapılı versiyonlarının teslimatları yüzde 11 artarak en çok satan model olmayı sürdürdü.

Özellikle yüksek fiyatlı ve özel seriler olan GTS, Turbo ve GT modellerine yönelik talebin güçlü kalması dikkati çekti.

Porsche'nin ilk 9 aylık sonuçları, Çin ve Kuzey Amerika başta olmak üzere önemli pazarlardaki daralmanın küresel teslimatlara yansıdığını gösterdi. Buna karşılık 911 modelinin artan teslimatları, markanın spor otomobil segmentindeki talebin sürdüğüne işaret etti.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör