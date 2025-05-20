Maaş farkının çözümü kanun değişikliği

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024-2025'te belirgin şekilde yaşanan emekli aylıklarındaki farkın enflasyondan kaynaklandığı tespitini yaparken, çözüm önerisi olarak kanun değişikliğini gündeme getirdi. TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu'nda sunum yapan Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, emekli aylıklarındaki farka ilişkin KDK'ya yapılan başvuruları mercek altına aldıklarını söyledi.Sosyal güvenlik alanında 1999 ve 2008 yıllarında radikal değişiklikler olduğunu hatırlatan Makas, "Aylıkları hesaplama karmaşık bir hal aldı. Enflasyonun yüksek ve düşük olduğu dönemlerde aynı prim sayısı, aynı yaş, aynı faktörlerle hesaplanan emeklilik aylıklarında ciddi farklılıklar oluşuyor. Mesela, 2024'te emekli olanla, aynı özelliklerle, aynı prim sayısında 2025'te emekli olanların arasında ciddi bir maaş farkı var. Farkın nedeni enflasyon. Aylık bağlanırken bir önceki yılın enflasyon oranı maaşa yansıyor, enflasyon düşük ya da yüksekse emekli aylığına daha farklı yansıyor" dedi.Makas, 2024 ve 2025 yıllarındaki emekli aylıklarında oluşan fark konusunda ise, "Fark, sigortalı başvurduğunda bir önceki yıl için uygulanan güncellemelerden kaynaklanıyor. 2024'te başvuru yapan bir sigortalı, 2023 yılı enflasyon oranlarıyla güncelleniyor. 2025'te başvuru yapan bir sigorta kaydı ise 2024 yılı enflasyon oranlarıyla güncelleniyor. Bu farklılık dolayısıyla TÜFE'nin düşüşte olduğu yıllarda yıl sonunda başvuru yapan sigortalıların daha yüksek aylık almasına, yükselişte olduğu yıllarda ise daha düşük aylık almasına neden oluyor" değerlendirmesini yaptı. Makas, KDK olarak söz konusu sorunun kanun değişikliği yapılarak çözülmesi gerektiğini işaret etti.