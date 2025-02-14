Madenlere özel mahkeme

Erzincan İliç'te toprak kayması sonucunda 9 kişiye mezar olan maden faciasını tüm yönleriyle araştırmak üzere kurulan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu uzun süren çalışmaların ardından raporunu tamamladı. 79 önerinin bulunduğu 518 sayfalık raporda Türkiye'nin dünya çapında başarı sağladığı "geri dönüşüm" sisteminin "altın madenleri sektöründe" de uygulanması tavsiyesinde bulundu. Raporda, "Geri dönüştürülebilir 'Altın Sertifikasyon Sistemi' oluşturularak geri dönüştürülen ürünlerde farkındalık sağlanabilir" önerisi yapıldı. Maden işletmelerinin denetlemesi kadar soruşturma ve kovuşturma süreçlerine de önem verilmesine değinilen raporda, maden işletmeleri için uzman kadroların yer aldığı bir mahkeme kurulması önerildi.

YARGISAL DENETİM OLACAK

Bu mahkemeler, madenler için açma izni, izleme ve işletme süreçlerinde uzmanlaşacak. Maden kazaları riskinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yargısal denetimi konularında çalışacak. Maden kazalarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar konusunda uzmanlaşmış kadrolara sahip olacak. Altın Madenciliği faaliyetinden etkilenen sahaların eski haline getirilmesi için yani rehabilitasyon süreçlerinde harcanacak paranın işletmeden peşinen alınması da önerildi. Buna göre, altın madeninin işleten firma işleme aşamasına geçilmeden önce rehabilitasyon bedelini peşin ödeyecek. İleri aşamalarda kullanılacağı için bu bedellerin nemalandırılmasının da yasal bir çerçeve ile belirlenmesi tavsiye edildi. Madencilik alanındaki stratejileri belirlemek, koordinasyonu ve uygulamasını sağlamak amaçlı madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir kurul yapılandırmasına gidilmesi gerektiğine vurgu yapılan raporda, Madencilik Politikaları Üst Kurulu oluşturulması önerildi.