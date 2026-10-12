Mağdurların zararını vurguncular ödeyecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında mağduriyet yaşayan vatandaşların zararlarının karşılanmasına yönelik katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çiftçi, fon mağdurlarının yaşadığı kayıpların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, yasal düzenleme konusunda önümüzdeki hafta somut bir adım atılacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında mağdurların zararlarının hangi kaynaklardan karşılanacağına ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, ödemelerde devlet bütçesinin kullanılmayacağını vurgulayarak, "Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak" dedi.

ZARARLAR KARŞILANACAK

Hazırlanan yasal düzenlemenin temel hedeflerinden birinin, fon soruşturması kapsamında mağdur olan vatandaşların kayıplarının en azından belirli bir bölümünü karşılamak olduğunu belirten Mustafa Çiftçi, Meclis'e sunulacak yasa önerisinin sürecin işleyişine ilişkin ayrıntıları netleştireceğini ifade etti. Düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesinin beklendiğini belirten Çiftçi, "Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak" dedi.



187.6 MİLYARLIK İADE LİSTESİ TMSF'DE

SORUŞTURMANIN ilk etabında Başsavcılık, fon şirketlerinin hesaplarını inceleyerek 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan isimleri tek tek tespit etmişti. İncelemelerde 141'i gerçek kişi 100 milyar 676 milyon TL, 73'ü tüzel kişi 86 milyar 977 milyon TL olmak üzere toplam 214 katılanın 187 milyar 653 milyon TL haksız kâr elde ettiği saptanmıştı. Hazırlanan liste, paraların mağdur hesaplarına aktarılması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) gönderilmiş ve resmi iade bildirimleri başlatılmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör