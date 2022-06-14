Maliye’den fenomenlere mesaj var! Vergi istisnası için şartlar belli oldu





Bir takvim yılında elde edilen hasılatın yasada öngörülen tutarı aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapılmaya devam edilecek. İstisna uygulamasında tarifenin 4. gelir diliminde yer alan tutarın (Bu yıl için 880 bin lira) aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibariyle her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirecek.