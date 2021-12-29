Markette fiyatlar kademeli inecek





Yılbaşı dolayısıyla PttAVM olarak "Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı" adıyla yeni bir kampanya başlattıkları bilgisini veren Çevikoğlu, yılın ilk ışıklarına kadar devam edecek kampanyada en fazla "10 tam altın alana 1 çeyrek altın bizden" ürününe talep olduğunu bildirdi.