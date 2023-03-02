Marmara’da 300 riskli tesis var

Türkiye'deki sanayi tesislerinin yüzde 60'ını elinde bulunduran Marmara Bölgesi güçlü ekonomisi sayesinde yıllardır Anadolu'daki afet yaralarının sarılmasında önemli bir rol oynuyor. Ancak uzmanlara göre, olası bir Marmara depremi ülke ekonomisinin şah damarında gerçekleşmiş olacak. Bu nedenle bölgedeki konut stoklarının güvenliği kadar sanayi tesislerinin de depreme dayanıklı hale gelmesi büyük önem taşıyor. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası Marmara'da, 200 ton susuz amonyak maddesi havaya dağılmış, 1.200 ton kriyojenik sıvı oksijeni serbest kalmış, TÜPRAŞ petrol rafinerisinde yangınlar ve birçok kimyasal kaza yaşanmıştı. 99 depremi sonrası çıkarılan yasalarla riskli sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu şehir dışına alındı. Fakat son yıllarda aşırı göç alan İstanbul ve Marmara'daki riski sanayi tesisleri yeniden şehir içinde kaldı. Şu anda Marmara'daki riskli üretim tesisleri arasında ilk sırada LPG depoları, kimya hammadde ve atık bertaraf tesisleri, azot-fosfor depoları, liman ve depolama tesisleri, yer altı ve yer üstündeki askeri mühimmat depoları, radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, organik peroksit tesisleri, veri depoları, kanserojen maddeler geliyor. Elektrik Mühendisleri ve Mühendis ve Mimarlar Odası raporlarına göre, bu sektörlerde faaliyet gösteren en az 300 yapının taşınması ya da şehir dışına alınması gerekiyor.Uzmanlara göre, olası depremlerde meydana gelebilecek kaza senaryoları modellemesi yapılarak önceden önlemler alınması, kimyasal maddelerin envanterinin çıkarılarak, bunlardan kaynaklanabilecek sorunların nasıl bertaraf edileceğinin belirlenmeli. Ayrıca Marmara havzasındaki enerji santrallerinin de afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Öte yandan uzmanlar, Marmara Bölgesi'ndeki sanayi tesissilerinin yüzde 60'lık bölümünün 99 depremi sonrası yapılmış olmasının binalar açısından önemli bir avantaj olduğunu vurguluyor.SABAH'a konuşan İKMİB Başkanı Adil Pelister, kimya sektörüyle ilgili raporların hatırlatılması üzerine, "Kimya sektörü yangın, patlama vb. büyük kazaların oluşumunu önlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla SEVESO bildirimleri ile denetime tabi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetliyor. Gerekli önlemleri alarak herhangi bir doğal afeti veya kazayı yaşamamayı diliyoruz" dedi. Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Koçak ise sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir envanter çalışmasına acilen ihtiyaç olduğunu belirtti.KİMYANIN YÜZDE 27'Sİ KOCAELİ'NDETürkiyeimalat sanayisinin yüzde 13'ünü, otomotivin yüzde 40'ını, kimyanın yüzde 27'sini, demir çeliğin yüzde 19'unu bünyesinde barındıran Kocaeli'nde sanayiciler teyakkuza geçti. Kocaeli Sanayi Odası, şehirdeki sanayi tesisleriyle anket yaptırdı. Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "1989'dan bu yana şehrimizdeki 65 kimya tesisi arasında telsiz ağı kurduk. Şimdi de uydu telefonu ağı kuracağız. 4 Mart'ta Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Şerif Barış ve meslek komitelerinin katılımıyla yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.FABRİKALARIN % 99.8'İ ÇELİK KONSTRÜKSİYONyaşanan büyük depremden ağır hasar alan Sakarya'da sanayi tesisleri betonarme yapılarda üretim yapmıyor. Şehir Toyota, TIRSAN, Otokar gibi birçok önemli sanayi şirketine ev sahipliği yapıyor. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "OSB'lerdeki tesislerin yüzde 99.8'i çelik konstrüksiyon. Sanayi yapılarımızın tamamı depreme hazırlıklı. Üretim tesisi olarak deprem öncesinden kalma yapımız yok denecek kadar az" diye konuştuSANAYİCİLER TESPİT YAPTIRSINBursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, kentte düzensiz sanayi alanlarında faaliyet gösteren firma oranının yüzde 53 olduğunu belirterek, "Şehir içine sıkışış kalmış firmaların sayısı 8 bin civarında. Tehlikeli iş kollarının da bulunduğu bu firmalar planlı alanlara taşınmalı" dedi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu da Marmara'da sanayicilerin binasının durumunu tespit ettirmesi gerektiğini belirtti.