MASAK mercek altına aldı! Kripto paraya yeni düzenleme





NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dâhil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor. Türkiye'de de ağırlıklı olarak futbol takımlarının sunmaya başladığı taraftar token'larının ardından sanatçıların eserleri de NFT olarak satın alınıyor. Dünya markası Lous Vuitton da kuruluş yıl dönümünde özel 30 NFT koleksiyonu ortaya çıkardı.