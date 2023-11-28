Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Memura artış baz alınırsa 17.103 TL’ye çıkacak
Giriş Tarihi: 29.11.2023

Memura artış baz alınırsa 17.103 TL’ye çıkacak

Asgari ücret için ilk toplantı haftaya yapılacak. Memur maaş artışının baz alınması durumunda yeni ücretin yüzde 50 artışla 17.103 TL olması bekleniyor

Memura artış baz alınırsa 17.103 TL’ye çıkacak
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.

HAZIRLIK BAŞLADI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde Bakanlıkta gerçekleştirecek. Türkİş, her yıl olduğu gibi toplantı öncesi Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek. Geçen yıl, "açlık sınırı kırmızı çizgimiz" diyerek masaya oturan Türk-İş, gıda enflasyonun dikkate alınmasını istiyor. Türk-İş'in kasım ayı açlık yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı da 45 bin 686 lira olarak hesaplandı. Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapılırken gözler işçi ve işveren tarafının masaya getireceği önerilere çevrildi.



ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek. Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 lira olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Komisyon'da tercihiniz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde olacak" sözleri de enflasyonun altında bir artış yapılmayacağına işaret ediyor. Asgari ücret zammı çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemini de beraberinde yükseltiyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Memura artış baz alınırsa 17.103 TL’ye çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA