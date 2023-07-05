Memura rekor zam

Emekliler ile çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için son 2 yılda çok önemli maaş artışlarına imza atan hükümet, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından, memur maaşlarında da rekor yükselişe imza attı. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre haziranda yıllık enflasyon yüzde 38.2 ile 18 ayın en düşük seviyesine inerken, maaş zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.Buna göre, memur ve memur emeklileri için yüzde 17.55, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de yüzde 19.77 oranında fark ortaya çıktı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması için Meclis'e getirilen torba yasayla memurlara seyyanen de 8 bin 77 TL artış yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya yükseldi. Yapılan zam 6 aylık enflasyonun yaklaşık 4.5 katı, yıllık enflasyonun ise 2 katını geçti.Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Yeni maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamayla bütün memurlara Temmuz itibarıyla aylık 8 bin 138 lira ilave ödeme yapılacak. Bu ödemeden 62 lira tutarındaki damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi olmayacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceği açıklanmıştı. Aile yardımı alan memur dikkate alınarak en düşük memur maaşı yüzde 86 zamla 10 bin 169 lira artmış oldu. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine Meclis'te başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11bin 848 liradan 22 bin 017 liraya yükselecek olup en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya çıktı" denildi. Temmuz dönemi itibariyle kamu çalışanlarının aile yardımı dâhil net maaşları şöyle oldu: Üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün 20 bin 724 lira olan maaşı 32 bin 451 liraya, üniversite mezunu memurun (9/1) 12 bin 632 lira olan maaşı 22 bin 938 liraya çıktı. Uzman öğretmenin (1/4) 18 bin 246 lira olan maaşı 29 bin 538 liraya yükseldi. Öğretmenin (1/4) 15 bin 793 lira olan maaşı 26 bin 654 liraya, başkomiserin (3/1) 20 bin 873 lira olan maaşı 32 bin 626 liraya, polis memurunun (8/1) 18 bin 235 lira olan maaşı 29 bin 525 liraya, uzman doktorun (1/4) 39 bin 872 lira olan maaşı 54 bin 959 liraya, üniversite mezunu hemşirenin (5/1) maaşı 15 bin 611 liradan 26 bin 440 liraya, mühendisin (1/4) 21 bin 295 liradan 33 bin 122 liraya, lise mezunu teknisyenin (11/1) 13 bin 142 lira olan maaşı 23 bin 538 liraya yükseldi.Mevcut yasa teklifine göre ilave ödemeden memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklileri 6 aylık enflasyon farkı, temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Haziran ayında 7 bin 901 lira olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9 bin 288 lira olacak. Yeni zamla birlikte 25 yıl hizmeti olan bir öğretmen, polis 13 bin 910 lira alacak. Ek ödemelerle beraber emekli müsteşar 33 bin 771 lira, genel müdür 29 bin 889 lira, lisans mezunu şube müdürü 11 bin 729 lira, 4-1 lisans mezunu memur 9 bin 183 lira, emekli öğretmen 13 bin 910 lira, kaymakam 19 bin 693 lira, başkomiser 13 bin 910 lira, polis memuru, komiser 13 bin 910 lira, hemşire 13 bin 910 lira alacak.Yenizamla beraber 34 bin 57 lira olan profesör (1/4) maaşı 48 bin 124 liraya yükseldi. Araştırma görevlisinin (7/1) 20 bin 139 liradan 31 bin 763 liraya, avukatın (1/4) 19 bin 968 liradan 31 bin 562 liraya yükseldi. Kamu çalışanlarının maaş hesaplamasında aile ve çocuk yardımı dâhil edilmekle birlikte, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.Kamuda çalışan hizmetlinin (15/1) maaşı 10 bin 464 liradan 20 bin 376 liraya, teknisyenin (9/1) maaşı 10 bin 142 lira artışla 11 bin 773 liradan 21 bin 915 liraya çıktı. Genel müdür maaşı 45 bin 548 liradan 61 bin 618 liraya, daire başkanlarının da 33 bin 511 liradan 47 bin 468 liraya çıktı.SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olanlar temmuz ayından sonra 7.500 lira almaya devam edecek. Zamla beraber SSK (2008 öncesi) sigortalıların 6 bin 93 lira olan kök aylığı 7 bin 298 lira, SSK (2008 sonrası) emeklilerin 2 bin 199 lira kök aylığı 2 bin 634 liraya SSK tarım (2008 sonrası) kök aylığı bin 650 liradan bin 976 liraya çıktı. Bağ-Kur (esnaf 2008 sonrası) 2 bin 343 lira olan kök aylık 2 bin 806 liraya, Bağ- Kur (Tarım 2008 sonrası) 1852 liradan 2 bin 218 liraya yükseldi.