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Haberler Ekonomi Haberleri MHP Genel Başkanı Bahçeli'den emekli maaşlarındaki artışa yönelik açıklama
Giriş Tarihi: 1.10.2023 14:19 Son Güncelleme: 1.10.2023 14:39

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den emekli maaşlarındaki artışa yönelik açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir" ifadelerini kullandı.

AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den emekli maaşlarındaki artışa yönelik açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." dedi.

Bahçeli, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruya Bahçeli, sabah saatlerinde bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın yeterli olacağını belirtti.

"KISA SÜREDE SONUÇ VEREBİLİR"

Bir gazetecinin "Emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den emekli maaşlarındaki artışa yönelik açıklama
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