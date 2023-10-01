MHP Genel Başkanı Bahçeli’den emekli maaşlarındaki artışa yönelik açıklama

"KISA SÜREDE SONUÇ VEREBİLİR"

Bir gazetecinin "Emekli maaş artışına yönelik MHP'nin bir vaadinin olduğu, bu konuda yetkililerle herhangi bir görüşmelerinin olup olmadığının" sorulması üzerine Bahçeli, "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." diye konuştu.