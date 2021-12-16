Milli Altay Tankı için kritik aşamaya geçildi: TSK’ya teslim edilme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Gemel Kurul görüşmelerinde konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tankın motorunu geliştiremezsiniz anlamında kısıtlama ve engel koyanlara rağmen, kötü komşu burada da bizi ev sahibi yapacak. Bu alandaki çalışmalarımız da çok ciddi şekilde devam ediyor. Güç alternatifi temini için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yerli güç paketinin tasarımı da bitirilmiştir ve prototip testleri devam etmektedir. Seri üretimi yapacak taraf için de güç paketinin temin edilmesi bu anlamda bir mücbir sebeptir. Sözleşmede tabii ki yükleniciden kaynaklanan gecikmelere ilişkin cezalar söz konusudur. Ama ülkeden kaynaklı kısıtlamalarla alakalı gayretimiz söz konusudur. Bunu da aştığımızı ve bu engelleri koyanlar da 'Keşke yapmasaydık, bu vesileyle bunlar tank motoru sahibi oldu' diyecekler. O da uzak değil"