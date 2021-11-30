Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Her krediye sigorta şartına son





TÜKETİCİ KANUNU'NA AYKIRI

Bankalar kredi faizlerini düşürmelerine karşın bu açığı kapatmak için konut kredilerinde konut, ihtiyaç kredisinde hayat, taşıt kredisinde de kasko sigortasını zorunlu yaptırıyor. Tüketicinin Korunması Kanunu'nda yer alan "Bir hizmet alınırken başka bir mal ve hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz" hükmü ile tüketicinin talebi olmadan krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacağı vurgulanıyor.