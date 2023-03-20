Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...





Buna göre asgari matrah tutarı 66 bin 400 liradan aşağı olamayacağından hesaplamada bu tutar dikkate alınacak. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 9 bin 960 lira olacak. Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi 12 iki eşit taksit hâlinde de ödenebilecek.