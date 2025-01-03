Milyonların maaşı belli oldu

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklamasıyla milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 15.75 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur işçisi emeklisinin zam oranı yüzde 15.75 oldu. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan oranla birlikte toplam kümülatif yüzde 11.55 zam alacak. Böylece, 12 bin 600 TL alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin eline yeni yılda 14 bin 584 TL geçmiş olacak. En düşük memur aylığı ise 43.726 TL, en düşük memur emekli aylığı da 19.617 TL'ye çıktı. Memur ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılıyor.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Geçmiş dönemlerde bütün bu artışların üzerine "Refah payı" da eklenmiş ayrıca en düşük emekli aylığı da ara zamlarla artırılmıştı. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3.32, ağustos ayı için 2.47, eylül ayı için 2.97, ekim ayı için 2.88, kasım ayı için 2.24 ve aralık ayı için yüzde 1.03 olarak açıklandı. Buna göre, 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5.23 oldu. Enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki yüzde 6 ilave edilmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 11.55 oldu.

DÜZENLEME GEREKİYOR

Son altı aylık enflasyon oranının ortalamasına göre, 12 bin 600 TL alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin eline 14 bin 584 TL geçmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara uygulanacak zam, kök maaşa yani en düşük emekli maaşlarına da yansıtılıyor. Hükümet temmuz ayında en düşük emekli maaşını yasal düzenlemeyle 12 bin 500 TL'ye çıkarmıştı.

Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre şu anda 3 milyon 718 bin emeklinin maaşı, 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bu kişilerin 2 milyon 50 bininin maaşı, 10 bin 700 lira ve altında bulunuyor. En düşük emekli maaşının artması için yeni kanun düzenlemesi yapılması gerekiyor.

KANUN HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Kulislerde yüzde 30'luk asgari ücret zammı ve son altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenecek tutarın 14-15 bin TL bandında olacağı konuşuluyor

. 7 Ocak'ta çalışmalarına başlayacak olan TBMM'nin ocak ayındaki öncelikli konusu en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Yasal düzenlemenin ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda geriye dönük fark ödemesi yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43.726 TL

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 1.03 enflasyona göre yeniden şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise Temmuz 2024'te yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor. Bu çerçevede aralık ayı enflasyonu verileri doğrultusunda son altı aylık veriye göre memur ve memur emeklisi aylıkları enflasyon farkı yüzde 5.23 oranında gerçekleşti. Enflasyon farkı zam dönemlerindeki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 6 aylık değişim oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki yüzde 6 ilave edilince toplam yüzde 11.54 kümülatif zam oranı ortaya çıkıyor. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL'den 43 bin 726 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı da 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

YENİ MAAŞLARIN ÖDEME ZAMANI NE?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri maaşlarını ocak ayı içinde alıyorlar. Memur emeklileri emekli maaşlarını 1 Ocak-3 Ocak arasında eski oranlar üzerinden alacak. Yeni zamlardan kaynaklanan maaş farkları ise ayın sonuna doğru hesaplarına yatırılmış olacak. Memurlar ise bugün açıklanan zamlı aylıklarını ayın 15'inde alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 17-25 Ocak tarihleri arasında ceplerine girecek.





KIDEM TAVANI 46 BİN 658 TL

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. 2025 yılının ilk altı ayı için kıdem tazminatı tavanı 46 bin 658 liraya yükseldi. Yani bir işçiye gerekli şartlar sağlanarak işten ayrıldığı, çıkarıldığı ya da emekli olduğu takdirde aynı iş yerinde çalıştığı süre boyunca elde ettiği kıdemine karşılık bir yıl için ödenecek en fazla tutar 46 bin 658 lira olacak.

MAAŞ FARKI GİDERİLECEK Mİ?

Memur ve emeklilerin maaş artış oranları, 2024'ün ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranlarının yüzde 5.72 gerisinde kaldı. Zam oranlarının eşitlenmesi veya refah payı gündeme gelip gelmeyeceği kulislerde merak konusu oldu. Ocak 2024'te benzer bir eşitleme hayata geçirilmişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

2024 yılında 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyordu. Memur maaşlarına yapılan zam oranının belli olmasının ardından bedelli askerlik ücretleri de güncellendi. Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı için 243 bin 35 TL oldu.



MEMUR-SEN'DEN REFAH PAYI TALEBİ

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Yalçın, 6 aylık enflasyonun yüzde 15.75, enflasyon farkının da yüzde 5.23 gerçekleştiğini belirterek, "7. Dönem Toplu Sözleşme'nin mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine Hakem Kurulu'nun verdiği kararla 2025 ocak ayı için yüzde 6 zam kararlaştırılmıştı. Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı bu durumda yüzde 11.54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Devletin alacakları için belirlediği yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 43.93. Bununla birlikte 1 yıllık süreçte kira artış oranı yüzde 58.51, doğalgaz artış oranı yüzde 60, akaryakıt ve elektrik yüzde 40'ı bulmuş durumda. Bizim toplu sözleşme masasına getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu ocak ayı. Onun için memura, memur emeklisine bir an önce refah payı verilmeli" dedi.