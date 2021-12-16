Milyonların yüzü güldü en düşük ücret 4.253 TL

Hükümet
6 milyondan fazla asgari ücretlinin beklediği 2022
yılı ücret artışını açıkladı. 2022 yılında asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253.4 TL olarak belirlendi. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50.05 artış yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, "Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret
artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.
İŞVERENE 450 TL DESTEK
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi. Asgari ücret artışının yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor."
SPEKÜLASYONA GİRILMESİN
Kimsenin, işveren ve çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemesi, istismarını yapmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Yani, 'yok geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden, hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir' gibi yaklaşımlar istismardan başka bir şey değildir. Siz, Türk Lirası
'nın olduğu bu ülkede dolarla ya da euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır. Ve biz, Türk Liramızı
yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılar var, bunları evelallah en kısa zamanda aşacağız." Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
19 YILDIR ENFLASYONA EZDİRMEDİK
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, asgari ücretin hayırlı olmasını dilerken, "'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücret açıklandı. 2022'de 4.250 lira net olarak uygulanacaktır. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, asgari ücretteki rekor artışa dikkat çekerek, "Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir" diye konuştu.
DESTEĞİ HİSSETTİK
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece başından itibaren emeği ve sosyal barışı koruyan, işyerinde üretimin devamlılığını sağlayan bir yaklaşımla manevi destek verdiğini belirterek, "6 milyon 90 bin kişiyi ilgilendiren bir konu ve sadece onlarla sınırlı değil, bütün ücret düzeylerini de etkileyen temel ücret durumunda. Sosyal barışı korumak, dayanışmayı güçlendirmek çok önemlidir. Sosyal politikaların esas amacı budur. Asgari ücret de bunlardan biridir" dedi.
EMEKÇİLERİ TATMİN ETTİ
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, zorlu bir sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum. Asgari ücretin dışında, asgari ücretle çalışanların dışında tüm emekçileri de yakinen ilgilendiren birtakım kazanımlarımız olduğunu da kısaca ifade edeyim" diye konuştu.
EN İYİSİNİ YAPTIK
TİSK
Genel Başkanı Özgür Burak Akkol da, uzun süren bir görüşme süreci olduğunu, devletin liderliğinde hem işçi hem işveren kesiminin en iyisini yapabilmek, çalışanları, işletmeleri koruyabilmek için görüştüklerini aktararak, "Bu bir toplu sözleşme gibi bir pazarlık değil, hakikaten 'ortak olarak nereye varabiliriz' gayesiyle icra ettiğimiz bir süreç. Bu sene daha zorlu, daha meşakkatliydi, daha uzundu" dedi.
İŞVERENDEN DESTEĞE TEŞEKKÜR
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, çalışanların yaşamlarını insani şartlarda sürdürmesini savunduklarını belirterek, "Damga ve gelir vergisini kaldırarak işverenin yükünü 450 TL azaltılması iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir" dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. DEİK Başkanı Nail Olpak, kararın hayırlı olmasını diledi. TİM Başkanı İsmail Gülle de hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar verildiğini söyledi.
VERGİ TEKLİFİ HAFTAYA YASALAŞACAK
ASGARI ücretten harçların ve vergilerin kaldırılması için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak. Teklifin haftaya yasalaştırılması bekleniyor. Böylece, asgari ücrette işveren üzerindeki maliyet 450 lira aşağı çekilecek.
VATANDAŞ NE DEDİ?
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını açıklaması çalışanların yüzünü güldürdü. Erdoğan'a teşekkür eden çalışanların görüşleri şöyle: Fatih Yılmaz (35): Beklentilerin üzerinde yüzde 50'lik bir artış yapıldı. Cumhurbaşkanımız yine çalışanın yanında oldu. Bundan sonra enflasyon karşısında vatandaşın ezilmemesi gerekiyor. Servet Cihan (55): Bu ekonomik şartlarda beklentinin üzerinde güzel bir rakam açıklandı. Bunun son 50 yılın en yüksek rakamı olması bizleri sevindirdi. Devletimiz her zorluğun altından kalkacak güçtedir. Allah razı olsun. Osman Öztop (30): Türkiye, Cumhuriyet tarihinin asgari ücretteki en büyük zammını gerçekleştirdi. Piyasalardaki hızlı artışın karşılığında devletimizin bunu görmesi ve buna yönelik asgari ücretlinin maaşını yükseltmesi çok doğru bir harekettir. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Alyaprak (31): Erdoğan, tüm dünyanın içerisinde bulunduğu küresel krizde enflasyona meydan okuyarak asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı. Cumhurbaşkanımız, bu hareketiyle tüm dünyaya Türkiye ekonomisinin ne kadar özgür olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Gül Kayıntu (45): Bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum. Beklentimin üstünde bir şekilde artış oldu. Açıklama ardından çocuklarım beni aradı, ailecek çok sevindik. İlk zamlı maaşım ile çocuklarımı yemeğe götüreceğime söz verdim. Eyüp Deveci: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz ilk kez böyle bir artış gördük, inşallah durumuz daha iyi olur. Nabi Özcan: Rakam bizi sevindirdi. En azından bütçemizde düzelme meydana geldi. Sayın Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz dünya lideri yine liderliğini gösterdi. Zeki Kurtuluş (38): En fazla 3 bin 800 lira gibi bir rakam beklentim vardı ancak rakam açıklanınca adeta havalara uçtum diyebilirim. Türkiye battı, Türkiye bitti diyen ve bıyık altından gülen hainler utansın. Mehmet Taşkıran (32): İlk kez asgari ücret artışında mutlu oldum. İnşallah bu ücretler ekonomiye de can suyu olacak. Allah devlete zeval vermesin. Tarihin en yüksek artışı gerçekleştirildi.
Özgür ÖZDEMİR-Ziya RAMOĞLU-Mehmet YILDIRIM-Tuna ÇAM- Furkan NEHRİ-Mehmet AVŞAR-Halit ÖZTÜRK
/ SABAH