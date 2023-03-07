Depremzedeye 100 bin liralık destekte ayrıntılar netleşti:Miras hukuku esas alınacak

Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan seferberlik sürerken afetzede 1 milyon 190 bin aileye 12 milyar 547 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Depremde yaşamını yitirenler için yapılacak 100 bin liralık ödemede miras hukuku esas alınacak. Yaşamını yitiren her bir vatandaş için aile yakınlarına 100'er bin lira ödenecek. Kahramanmaraş depremi nedeniyle toplam 1 milyon 61 bin afetzedeye 10 milyar 612 milyon liralık ödeme yapıldı. Acil destek ödemesi hane başına gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı tespit edilen afetzede ailelere hane başı 15 bin lira olmak üzere 129 bin aileye yaklaşık 1 milyar 935 milyon lira taşınma yardımı yapıldı. Konutu zarar gören kiracılar ikametgâh esaslı olarak 10 bin liralık destekten yararlanabiliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başladığını duyurduğu, yakınları vefat eden depremzedelere 100'er bin liralık ödemenin ayrıntıları netleşti. Bu destek depremde hayatını kaybeden vatandaşların aile yakınlarına acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek. Bu destek için başvurular il valiliklerince alınıyor. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına verilecek destek süreci miras hukukuna göre ilerleyecek. Nüfusta görünen aile fertlerinin yakınları destek talebinde bulunabilecek. Yaşamını yitiren her bir birey için 100'er bin lira ödeme yapılacak. Örneğin, anne, baba, kardeşini kaybeden çocuğa 300 bin lira ödeme yapılacak. Yasal mirasçılar, miras payları oranında tazminat talep etme hakkı elde edecek. Yasal mirasçılar eş ve çocuklar, torunlar, anne, baba durumuna göre talep etme hakkına sahip olabilecek.Depremde yıkılan binalarda bulunduğu kesin olan ancak ulaşılamayan depremzedeler için ölüm karinesi geçerli olacak. Yıkılan binada olup olmadığı kesin bilinmeyenler için bu karine geçerli olmayacak. Kesinleşmesi halinde vali ve kaymakam kararıyla kişinin kütüğüne "ölü" kaydı düşülecek. Ölüm karinesi kapsamında "ölü" kararı verilen kişinin kalan eş, çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanabilir. Depremde anne, babı, çocuklar veya bazıları yaşamını yitirdiyse kanunen hepsinin ölümünün aynı anda gerçekleştiği kabul ediliyor. Aynı anda öldükleri kabul edilenler birbirinin mirasçısı olamıyor, mirasları kendi yasal mirasçılarına geçiyor.YASAL mirasçıların belirlenmesinde soy bağı, evlat edinme, hasımlık ve evlilik birliği dikkate alınıyor. Bunun yanında devlet de belli koşullarda tali nitelikte yasal mirasçı olabiliyor. Depremde yaşamını yitirip de yakınları olmayanlar için ödenecek tazminat devlete kalıyor. Sağ kalan eş yasal mirasçı arasında yer alıyor. Miras hukukuna göre birinci zümre altsoy, ikincisi ana, baba, kardeş, yeğeni ve çocuklarından oluşuyor. Evlatlık da birinci zümreye dâhil saklı paylı yasal mirasçı arasında yer alıyor.