Müteahhitler için fiyat farkı düzenlemesi yolda





BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLDİ



Hem sektör temsilcileri hem de AK Partili milletvekili ve örgüt yöneticileri giderek artan bu sıkıntının giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan da konuyu değerlendirmeye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konu üzerinde bir çalışma yapılması üzerinde durmaya başladı.