NATO ülkeleri Türk SİHA’sına göz dikti! Avrupa devi harekete geçti

Rusya-Ukrayna savaşıyla öne çıkan Türk SİHA'larına talep artıyor. Bayraktar TB2 üretimine devam ederken Bayraktar TB3, AKINCI TİHA, Bayraktar KIZIELMA gibi projeler de çalışmalar hız kazandı. Türk SİHA'larına NATO ülkeleri de yakından ilgi gösteriyor.
SİHALARA YOĞUN İLGİ VAR
Kısa süre önce İtalya, Türkiye'den insansız hava aracı talebinde bulundu. Söz konusu talebin, akıllı mühimmat atım kabiliyetine sahip silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ilgili olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE'DEN SİHA TEDARİK EDEN BİLİNEN İKİNCİ AB VE NATO ÜYESİ ÜLKE OLACAK
Türkiye, halihazırda AKINCI, AKSUNGUR, ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları aktif olarak üretiliyor. Kısa süre önce Türkiye, ilk kez AB ve NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya Bayraktar TB2 tipi SİHA'ların teslimatını gerçekleştirmişti. Satış gerçekleşirse İtalya, Türkiye'den SİHA tedarik eden bilinen ikinci AB ve NATO üyesi ülke olacak. İtalya'nın talep ettiği SİHA'nın hangisi olduğu ise henüz açıklanmadı.
NATO ve G7 ülkesi İtalya, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA talep etti | Video
EUROMALE PROGRAMINA RAĞMEN
İtalya'nın, EuroMALE Programı'na rağmen Türkiye'den SİHA talep etmesi ise oldukça şaşırtıcı bir durum olarak öne çıkıyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya, halihazırda EuroMALE adında bir program yürütüyor.
Söz konusu program, Avrupa'nın Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) sınıfı insansız hava aracının geliştirilmesinin amaçlıyor. Ancak bir süredir çeşitli problemlere boğuşan ve maddi külfeti oldukça artan program, planladığı şekilde ilerlemiyor. İtalya'nın Türkiye'den SİHA talep etmesinin de bunun bir yansıması olabileceği üzerinde duruluyor.
GELİŞTİRME MALİYETLERİ
Bir süredir mali ve gecikme sorunuyla boğuşan EuroMALE Programı kapsamında 21 sistem (63 hava aracı) EuroMALE İnsansız Hava Aracı (İHA) tedarik etmeyi planlayan Fransa, toplam tutarın 7.1 milyar avroyu geçmemesini istedi. Ancak edinilen bilgiye göre; EuroMALE projesi kapsamında geliştirilen hava aracının birim maliyeti, geliştirme maliyetiyle birlikte 200 milyon avroya yaklaştı.
Türk yapımı bir Bayraktar TB2 SİHA Sistemi ise 6 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 40-50 milyon dolar tutarında. Yine ANKA MALE SİHA Sistemi ise 3 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 70-80 milyon dolar tutarında olduğu biliniyor.