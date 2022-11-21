NATO ülkeleri Türk SİHA’sına göz dikti! Avrupa devi harekete geçti

TÜRKİYE'DEN SİHA TEDARİK EDEN BİLİNEN İKİNCİ AB VE NATO ÜYESİ ÜLKE OLACAK

Türkiye, halihazırda AKINCI, AKSUNGUR, ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları aktif olarak üretiliyor. Kısa süre önce Türkiye, ilk kez AB ve NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya Bayraktar TB2 tipi SİHA'ların teslimatını gerçekleştirmişti. Satış gerçekleşirse İtalya, Türkiye'den SİHA tedarik eden bilinen ikinci AB ve NATO üyesi ülke olacak. İtalya'nın talep ettiği SİHA'nın hangisi olduğu ise henüz açıklanmadı.

NATO ve G7 ülkesi İtalya, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA talep etti | Video