NATO ve G7 ülkesi İtalya, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA talep etti | Video

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AB ve NATO üyesi İtalya, Türkiye'den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) talep etti. Anlaşma imzalanırsa, Türkiye, ikinci kez NATO üyesi bir ülkeye SİHA ihraç etmiş olacak.