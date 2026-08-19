Nükleer atıklar bertaraf edilecek

TÜRKİYE'DE halihazırda ortaya çıkan radyoaktif atıkların bertaraf edilebileceği bir tesis bulunmazken, eylül ya da ekim ayında bir ilk olacak Yakın Yüzey Bertaraf Tesisi'nin (YYBT) ihalesi gerçekleştirilecek. Tesis ile nükleer atıklar insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde zırhlanarak, yeraltında güvenli koşullarda saklanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye En erji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde Yakın Yüzey Bertaraf Tesisi inşa edilecek.

İHALEYE ÇIKILACAK

Türkiye'nin Ulusal Radyoaktif Atık Planı'nda ortaya konan radyoaktif atık envanteri ile inşaatı devam eden Akkuyu ve yapılması planlanan Sinop ve Trakya ile küçük modüler reaktörler (SMR) sonucu oluşacak çok düşük, düşük ve orta seviyeli radyoaktif atıkların çevreye zararsız şekilde konuşlandırılıp uzun dönem güvenli olarak yönetilebilmesi sağlanacak. TENMAK bu çerçevede tesisin kurulmasına yönelik proje çalışmalarına devam ederken, kurumun 2026 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Kurulması planlanan Yakın Yüzey Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında, 2026 yılı Eylül–Ekim aylarında Kamu İhale Kanunu çerçevesinde açık ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Söz konusu ihaleye yönelik teknik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör