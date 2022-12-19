Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar netleşiyor… 15 yıl vade % 80 kredi

8 milyon kişinin başvurduğu sosyal konut kampanyasının ardından ikinci bir hamle de orta gelirliler için geliyor. Vatandaşların merakla beklediği orta gelirlilere konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Ucuz maliyetli krediden hiç konutu olmayıp kampanyaya katılacaklar yararlanacak. Satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullanılabileceği belirtiliyor. Konut kredisinde faiz oranları yüzde 1'in altında olacak. Bankalar yüzde 0.99 faizle kredi kullandırmayı planlıyor. Ancak geçmiş yıllardaki gibi inşaat sektörü temsilcileri de faiz maliyetini üstlenirse kredi faizlerinin yüzde 0.79'lara çekilebileceği belirtiliyor.Detayların netleştirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gayrimenkul şirketleri ve bankaların toplantılarında çeşitli formüller üzerinde duruldu. Buna göre, kredi başvurusu yapacak kişinin üzerine başka bir konut olmaması gerekecek. Belirli bir gelir grubunun üzerindekiler başvuru yapamayacak. Alınacak konutun 4-5 yıl satılmaması şartı da gündemde.Henüz geri ödemesiz dönem olup olmayacağı konusu netlik kazanmadı. Ancak kredi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesine kesin gözüyle bakılıyor. Halen konut kredisi faizleri özel bankalarda ortalama yüzde 2.05, kamu bankalarında ise yüzde 1.20 civarında. Bankacılar konut kredisinde faizin yüzde 0.99'a indirilebileceğini, daha önceki kampanyalarda olduğu gibi inşaat şirketlerinin de desteklemesiyle oranın yüzde 0.79'lara çekilebileceğini belirtiyor. Kampanya kapsamında konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılması da gündemde. Kredinin vadesinin de 15 yıl olması planlanıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, orta gelirliye konut projesinin yakında kamuoyuna açıklanacağını söylemişti. Bakan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah yakında açıklarız" ifadesini kullanmıştı. Bakan Kurum, gelire göre farklı faiz oranı uygulaması yapılacağını da belirtmişti. Kurum "Fiyatları dengeledik, aşağı çektik, bunun tekrar yukarı çekilmesini istemiyoruz. Orta gelirliye yönelik kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Fiyatları olumsuz yönde etkilemesini istemiyoruz. Kampanyayla talebi yönetip proje arzının artırılması lazım. İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir. Ev fiyatlarının artmaması için titiz çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.