Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu’nda garanti aşıldı hazine kazandı

Muhalefetin sık sık eleştirdiği yol ve köprülerdeki 'garanti ücreti' algısı temmuz-ekim arasında da çöktü. Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu'nun üç etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100'ü geçti. Osmangazi Köprüsü'nde de garanti araç sayısının üzerine çıkıldı.
ÜÇ ETAP ÇOK KULLANILIYOR
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun birinci kesimini içeren Hersek-Orhangazi arasındaki yolu 1 Temmuz-31 Ekim'de ortalama 46 bin 579 araç kullandı. Devletin garantisi olan 40 binin üzerine çıkıldı. Otoyolun Orhangazi-Bursa kuzey arasındaki bölümünden aynı tarihlerde 44 binden fazla araç geçti.
Bursa Batı-Balıkesir Batı arasındaki üçüncü kesim ise en çok kullanılan bölüm oldu. Devletin 17 bin yolcu garantisi verdiği otoyoldan 1 Temmuz-31 Ekim arasında geçiş sayısı 28 bin 507'i buldu. Otoyolda garanti araç sayısını tutturamayan kesim Balıkesir Batı ve İzmir arasındaki bölüm oldu. 23 bin araç garantisinin verildiği yoldan 16 bin 102 araç geçti.
OSMANGAZİ DE TUTTURDU
Hem fiyatı hem de garanti geçiş rakamları üzerinden belirli bir kesim tarafından sürekli gündeme getirilen Osmangazi Köprüsü de 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasındaki verilere göre, devletin verdiği garanti sayısını ortalamada tutturdu. Temmuz-ekim arasında araç geçişi 40 bin 875 oldu.
DOĞU EKSPRESİ 15 ARALIK'TA SEFERE BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek" dedi.