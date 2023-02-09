Otelciler seferber oldu! Türkiye deprem yaralarını sarıyor

"MALATYA'DAN, ANTEP'TEN, MARAŞ'TAN GELENLER OLDU"

Otelcilik sektörü odalarını depremzedelere açtı. Kapılarını depremzedelere açanlardan otellerden biri olan Olive Hotel'in sahibi Siraç Güreli, konu ile ilgili Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Güreli, depremzedeler için konaklama sağladıklarını belirterek, "Gelenlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. AFAD ve Kızılay'a maddi yardımda bulunuyoruz. Bizim yapacağımız şu an da bunlar. 30 odamızı sunuma açtık. 25'i doldu. 5'i daha dolacak" dedi. Kendilerine bu konuda bilgilendirmeler yapıldığını söyleyen Güreli, "Bize depremzedeler gönderdiler. Malatya'dan, Antep'ten, Maraş'tan gelenler oldu. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim gibi afetzadelere kapılarını açan başka oteller de var. Gelenlerin yaraları yok ama psikolojileri iyi değil, bozulmuş. Biz elimizden geldiğince destek oluyoruz kendilerine" ifadelerini kullandı.