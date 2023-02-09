Otelciler seferber oldu! Türkiye deprem yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Türkiye'de her sektör tek ses tek yürek oldu. Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerdeki ağır iklim ve coğrafi koşullar, bölgedeki depremzedelerin güvenli alanlarda barınmasını zorlaştırırken, turizm sektörü harekete geçti.
"MALATYA'DAN, ANTEP'TEN, MARAŞ'TAN GELENLER OLDU"
Otelcilik sektörü odalarını depremzedelere açtı. Kapılarını depremzedelere açanlardan otellerden biri olan Olive Hotel'in sahibi Siraç Güreli, konu ile ilgili Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.
Güreli, depremzedeler için konaklama sağladıklarını belirterek, "Gelenlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. AFAD ve Kızılay'a maddi yardımda bulunuyoruz. Bizim yapacağımız şu an da bunlar. 30 odamızı sunuma açtık. 25'i doldu. 5'i daha dolacak" dedi. Kendilerine bu konuda bilgilendirmeler yapıldığını söyleyen Güreli, "Bize depremzedeler gönderdiler. Malatya'dan, Antep'ten, Maraş'tan gelenler oldu. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim gibi afetzadelere kapılarını açan başka oteller de var. Gelenlerin yaraları yok ama psikolojileri iyi değil, bozulmuş. Biz elimizden geldiğince destek oluyoruz kendilerine" ifadelerini kullandı.
İLK ETAPTA 9 BİN 450 ODAYI DEPREMZEDELER İÇİN HAZIRLANDI
İlk açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu ve AKTOB (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) yapmıştı. Birlik ve federasyon ilk etapta çoğunluğu Antalya'da olmak üzere toplam 9 bin 450 odayı depremzedeler için hazırladı.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konaklaması için 17 bölgedeki tesislerde yaklaşık 50 bin yatak tahsis ettiklerini bildirdi.
HEDEF YATAK SAYISINI 100 BİNE ÇIKARMAK
Türkiye'nin hemen her bölgesinde otellerin depremzedelerin mağduriyetini gidermek üzere hazır olduğunu ve depremzedelerin konuk edilmeye başlandığını ifade eden İşler, hedeflerinin yatak sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu dile getirdi.
TÜROFED DEVLETLE EL ELE VERMİŞTİR
İşler, tahsisler için kriz masaları, AFAD, valilikler ve mülki amirlerle koordineli olarak çalıştıklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Yatak kapasitelerini bir liste halinde kurumlara iletmekteyiz. Kurumların isim listesiyle kabuller gerçekleşmeye başladı. Bu konuda Antalya takribi 20 bin, Alanya takribi 10 bin, İzmir 3 bine yakın yatak kapasitesiyle hazır. Denizli, Kapadokya, Kayseri, Ankara, Samsun, Bolu, Çanakkale, İzmir, Foça, Çeşme, Seferihisar, Bursa, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Didim, Uşak ve Afyon bölgelerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de ciddi bir örgütleşmeyle TÜROFED devletle el ele vermiştir."
ÜCRETSİZ OTELLER SİTESİ OLUŞTURULDU
Deprem felaketi nedeniyle, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik internet üzerinden de 'https://www.otelz.com/tr/gecmisolsunturkiyem' isimli internet sitesi oluşturuldu. Özellikle deprem bölgesindeki iller ve yakın çevresindeki oteller olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda otel, depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermek için internet sitesine üye oldu. Site üzerinde ücretsiz hizmet verecek oteller isimleriyle yer alıyor. İnternet sitesine kısa sürede 200'ün üzerinde otel ücretsiz barınma imkanı sunmak için üyelik oluşturdu ve ayrılan oda sayısı da 1000'i aştı. İnternet sitesinde kampanyaya katılan tüm oteller illere göre sıralanıyor.