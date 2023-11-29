OYAK ve TCC dev ortaklığı yeniledi! 740 milyon dolarlık anlaşma

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Taiwan Cement Corporation (TCC), sürdürülebilir büyüme ve karbon emisyonlarını azaltma vizyonu doğrultusunda, ortaklıklarını bir üst noktaya taşıma konusunda ön mutabakata vardılar. OYAK'tan yapılan açıklamada, şirketin sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda 2018 yılının en büyük yabancı yatırımını Türkiye'ye getirerek çimento sektöründe tarihi bir adım attığı hatırlatılırken, bunun sonucu olarak da şirketin Uzak Doğu'nun en büyük çimento üreticilerinden TCC ile kurulan ortaklıkla çimento pazarında önemli bir küresel rekabet avantajı sağladığı belirtildi.



TCC'YE HİSSE DEVRİ

Açıklamada, iki şirketin şimdi ise Cimpor Portugal Holdings'in hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 800 milyon euro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hisselerinin TCC'ye satışı ve OYAK Denizli Çimento hisselerinin yüzde 100 işletme değeri 1 milyar 300 milyon euro olmak üzere, OYAK'ın bu şirkette sahip olduğu yüzde 60 oranındaki hissenin yüzde 20'sinin TCC'ye devredilmesine yönelik ön mutabakata vardıkları bildirildi. Çimento alanında 2018 yılında başlayan ortaklığın hemen ardından TCC ve OYAK stratejik iş planlarını devreye almaya başladı. TCC'nin iştiraki olan ve dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi konumundaki Continental Carboun'un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. (CSRC) iş birliğiyle İskenderun'da karbon siyahı üretim tesisi kurma konusunda yatırım kararı alındı. Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan karbon siyahının, 300 milyon doları pazar büyüklüğü ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyüğü konumunda olan Türkiye'nin, OYAK ve TCC'nin karbon siyahı alanındaki ortak yatırımı sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.