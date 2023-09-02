Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek destek tutarları belirlendi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEK TUTARLARI DÜZENLENDİ

Tebliğ ile organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarları ve bunlara ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında ve içinde açılan özel mesleki ve teknik liselerde belirlenen alanlarda öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alanlara göre ayrı ayrı belirlendi.