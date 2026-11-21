Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Pakistan'da 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama çalışması gerçekleştireceğini, elde edilecek veriler doğrultusunda gelecek yıl bölgede sondaj faaliyetlerine başlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Karaçi Limanı'nda Oruç Reis Karşılama Töreni'nde konuşan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın ulusal enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında güçlü bir ortaklık tesis edildiğini hatırlatarak, iki ülke arasındaki ortaklığın kağıt üzerinde olmadığını, toplam 5 blokta, 3'ü denizde, 2'si karada olmak üzere lisans süreçlerinin tamamlandığını ve sahadaki faaliyetlerin başladığını anlattı. Oruç Reis'in 19 günlük yolculuğun ardından Pakistan'a ulaştığını ifade eden Bayraktar, burada İndus ve Makran havzalarının derinliklerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak üzere görevlendirildiğini dile getirdi.

DENEYİMİMİZİ TAŞIYACAĞIZ

Türkiye'deki arama ve üretim faaliyetlerindeki başarılı çalışmaları Pakistan'da da gerçekleştirmek istediklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "2020'de küresel salgının ortasında, yine bu gemilerle Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervini keşfettik. Bu keşif, aynı zamanda 2020'de dünya genelinde gerçekleştirilen en büyük denizlerde doğalgaz keşfi oldu. Bugün bu sahalardan günlük yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgaz üretiyor ve yaklaşık 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyoruz. Üretimimiz 2028'de günlük yaklaşık 40 milyon metreküpe, sağladığımız hane sayısı ise 16 milyona ulaşacak. Bu faaliyetlerimizde elde ettiğimiz deneyimi ve mühendislik kabiliyetimizi Pakistanlı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."

KARAÇİ SOKAKLARINDA ORUÇ REİS COŞKUSU

Pakistan'da Oruç Reis coşkusu yaşandı. Sismik Araştırma Gemisi, yeni görev yeri Pakistan'a ulaşmadan önce sokaklar afişlerle donatıldı. Pakistan'ın farklı noktalarına asılan afişlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Şahbaz Şerif ve Bakan Alparslan Bayraktar'ın fotoğrafları yer aldı.

MADENDE DE İŞBİRLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin iki büyük madencilik kuruluşu Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve ETİ MADEN ortaklığı ile kurulan MTAIC ile Pakistan'ın madencilik kuruluşları Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) arasında iki ayrı ortak girişim anlaşması imzalandı. Bu anlaşmalar kapsamında MTAIC, Pakistan'da ikisi bakır-altın, biri antimon olmak üzere üç sahada maden arama çalışmalarına başlayacak. MTA Genel Müdürlüğü, MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında üçlü bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu mutabakatla, jeoloji ve maden arama alanlarında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, aynı zamanda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN ORUÇ REİS PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, enerjide bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz milli imkan ve kabiliyetlerimizi yeni coğrafyalara taşırken dost ve kardeş ülkelerle stratejik işbirliklerimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.