Pekin’den Londra’ya ikinci Demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkenin çehresini değiştirecek, milyonlarca vatandaşa daha konforlu bir yaşam ve ulaşım sağlayacak Türkiye Yüzyılı projelerini anlattı. Bakan Uraloğlu, Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli'nin ışık görme töreninde SABAH'ın sorularını yanıtladı.Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçmesine ilişkin projenin bittiğini belirten Uraloğlu, "Finansman noktasında Avrupa Yatırım Bankası ve Batılı finansörlerle temaslar var. Körfez'in de görev alma, destek noktasında yaklaşımları var. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde orada bir gelişme olacak. Projenin 3 milyar euro üzerinde maliyeti olacak. Başlanınca 5-6 yıl sürer. Bu yıl en iyi ihtimal ihaleyi yapıp seneye yapımına başlarız. 2028-2029 gibi bitecek. Böylece Avrupa ve Asya'yı, Pekin ve Londra'yı Marmaray'dan sonra ikinci kez demiryolu ile bağlayacağız" dedi.Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan 18 koridor olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu 10 bin 500 kilometre yol demek. Yüzde 90 bitti, eksik kalanları tamamlayacağız. Biz Samsun'u Mersin'e bağladık hem de bir kaç alternatif ile bağladık" diye konuştu.Ankara- Sivas hızlı tren hattını Delice'den ayrılıp Çorum'a oradan Samsun'a uzatan bir proje çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Sonrada Karadeniz sahilinden Batum'a kadar devam ettireceğiz. Bu hattı Ankara-Konya- Karaman üzerinden Ulukışla'dan Mersin Adana, Osmaniye, Gaziantep hattına bağladık mı Karadeniz'den Akdeniz'e de inmiş olacağız. Son yapılan hızlı tren hatları aynı zamanda yük taşımacılığına da uygun şekilde projelendiriliyor" değerlendirmesinde bulundu.Deprem bölgesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, otoyolun Hatay'a kadar uzatılacağını kaydetti. Sirkeci Garı'nın daha çok turistik amaçlı kullanımını düşündüklerini ifade eden Uraloğlu, Samatya banliyö hattını tamamlayacaklarını söyledi.YOL kenarlarına yapılan reflektörlerin kazaların önlenmesine büyük destek sağladığına dikkat çeken Uraloğlu, "Sarsma bandı uygulaması başlattık. Bu da kazaların önlenmesinde önemli. Pilot uygulamasında kazaların yüzde 35 azalttığı görülmüştü" dedi.